الجهد الأكاديمي العربي.. لماذا لا نثق بما ننتج؟

محمود الشرعان-عمّان

لا تزال معضلة تأخر ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات العالمية قائمة على الرغم من اتساع رقعة إنتاج البحث العلمي على مستوى الوطن العربي وتقدمها خلال السنوات الماضية.

وقد زادت في الآونة الأخيرة هيمنة اللغة الإنجليزية على العربية في مجال البحوث العلمية مقارنة ببحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى هيمنة مؤسستين غربيتين بشكل أساسي على معايير التصنيف العالمي ومؤشرات قياس الإنتاج العلمي، وفقا لأكاديميين.

الخطوة الأولى

وفي محاولة لإعادة الاعتبار إلى المنتج العلمي والمعرفي العربي أطلقت قاعدة بيانات "معرفة" للمجلات الأكاديمية والبحثية العربية في العاصمة الأردنية عمان "معامل التأثير والاستشهاد العربي ARCIF".

وتعتبر هذه "المعامل" مقياسا إقليميا بمعايير عالمية قادرة على قياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية والأكاديمية الصادرة عن الجامعات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو بلغة أخرى، وبهذا يكون الأول من نوعه للمنتج الأكاديمي العربي وفق المعايير العالمية، بحسب مؤسس المبادرة الدكتور سامي الخزندار.

وبين الخزندار -في ندوة دولية وحفل إشهار المبادرة- أن "واحدة من التحديات أمام الجهد الأكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، مما استدعى آلية لتقييمه وقياسه بشكل علمي ووفق المعايير العالمية المتبعة، الأمر الذي يوفره (أرسيف)".

الخزندار: المقياس الأول إقليميا بمعايير عالمية لقياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية الصادرة عن الجامعات العربية (الجزيرة)

بيانات ونتائج

وتشمل "المعامل" بيانات ونتائج ستين تخصصا أكاديميا متداخلا ومتفردا موزعة على 18 دولة عربية يوفرها من مصادرها الأصلية وضمن معايير شفافة، وتتنوع أشكال البيانات فيه وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عام للاقتباسات، وعبر مقارنة بين المجلات، وكذلك بيانات المؤلفين وصولا الى إعلان النتائج، وفق معايير عالمية.

واستطاع القائمون على المعامل دراسة بيانات ما يزيد على أربعة آلاف عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات منشورة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية في عشرين دولة عربية، في حين اجتازت 362 مجلة أكاديمية محكمة عربية من أصل أربعة آلاف مجلة 31 معيارا مخصصة لاختيار المجلات واعتمادها، وفق النتائج الأولية للعام 2018.

إنتاج عربي

بدوره، أكد وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان للجزيرة نت أن أهمية "معامل التأثير" كبيرة جدا، خاصة أنها مبنية على قاعدة بيانات المعرفة التي أسس لها المركز العلمي للدراسات السياسية والتي تشتمل على مسح للجامعات والمراكز العالمية، وعلى عدد كبير من المجلات العلمية والمقالات الأكاديمية.

وأوضح أبو رمان أن أهمية هذه المبادرة مرتبطة بمحاولة وضع الإنتاج المعرفي العربي على قائمة المعرفة العالمية، خاصة أن الإنتاج المعرفي العربي شبه غير مرئي في تصنيف الجامعات وفي المعرفة العالمية، لأن الجزء الأكبر من الاستشهاد بالمجلات باللغة الإنجليزية، وأغلب المجلات العلمية المصنفة بدرجة عالية هي مجلات تعتمد على هذه اللغة.

أبو رمان: ثمة إنتاج عربي غير معترف فيه بدرجة كبيرة لأسباب عدة (الصحافة الأردنية)

ويلفت الوزير إلى أن تصنيف الجامعات والمراكز مرتبط بالإنجليزية لا العربية، وعلى الرغم من ضعف الإنتاج العربي مقارنة بما هو مطلوب منه بيد أن هناك إنتاجا عربيا جيدا غير معترف فيه بدرجة كبيرة، لأن العالم يتعامل بلغات أخرى، والعربية غير موجودة على طاولة تصنيف الجامعات ولا على طاولة الاستشهادات.

حديث الوزير أبو رمان يتفق معه الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، إذ أشار للجزيرة نت إلى أن جل إنتاج الجامعات في الوطن العربي يكون باللغة العربية.

وأضاف الحنيطي أن نسبة تعليم تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالعربية في الوطن العربي تصل إلى 65% في المجمل.

وأكد أنه كان لا بد من إعادة التفكير بترتيب الجامعات العربية على مستوى العالم، إذ إنها لا تزال في ذيل القوائم، وفي المقابل لا بد من وضع حل لهذه المعضلة التي تواجه الباحثين بالوطن العربي.