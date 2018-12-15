قلعة ترانسلفانيا.. شاهدة على حرب العثمانيين وسجن دراكولا

عمران عبد الله-الجزيرة نت

لا تزال قلعة ترانسلفانيا التاريخية -مصدر إلهام لفيلم الرعب "دراكولا" ورواية برام ستوكر الشهيرة- قائمة حتى اليوم.

ورغم تشكيك بعض المؤرخين في علاقة الكونت فلاد بالقلعة التاريخية المعروفة باسم قلعة "بران" في ترانسلفانيا الرومانية، فإن الكشوفات الجديدة وعمليات مسح الرادار للأرض تحت هيكل قلعة أخرى كشفت عما جرى أسفل الواجهة الفخمة للمبنى الذي يرتاده السياح بكثافة. لكن ماذا يوجد تحتها؟

في القرن الخامس عشر، ساد الاعتقاد بأن الأمير المستبد المتعطش للدم فلاد الثالث -أمير ولاكيا- كان مسجونًا في تلك القلعة التي تعرف أيضا باسم "كورفين" من قبل الحاكم المجري جون هونيادي الذي أشرف على أول توسعة للقلعة.

وحسب المصادر الرومانية، حدثت توسعتان لاحقتان للقلعة في القرنين السابع عشر والتاسع عشر، استمراراً لجهود هونيادي. ولهذا فإن المبنى عبارة عن خليط من البناء من فترات مختلفة، كما تقول رئيسة فريق البحث بالمنطقة إيزابيل موريس.

كما كان الهيكل والبناء موضوعا للعديد من الحفريات. لكن خرائط الموقع غير متناسقة، والكثير من السجلات الأثرية مفقودة، مما يمثل تحديات للعلماء الذين يستكشفون القلعة اليوم، ولهذا السبب اختار فريق البحث رادار اختراق أرضي (GPR) لإجراء استطلاعاتهم.

وقالت موريس لموقع "لايف ساينس" إن عمليات المسح ساعدت الباحثين على تحديد مجمع إداري بني خلال القرن السابع عشر. وأضافت أن الرادار كشف عن الأماكن التي أقيمت فيها أجزاء من القلعة بواسطة صخرة طبيعية تم دعمها بهياكل مبنية من صنع الإنسان.

ومن بين الغرف التي أعيد بناؤها بالفعل في أعماق القلعة؛ غرفة للتعذيب (وُجد نموذج لضحية مقيدة ومعلقة من السقف)، ولكن من غير المعروف هل استضافت هذه الغرفة القاتمة عائلة فلاد "المخوزِق" أم لا.