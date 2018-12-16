هل تعيد فرنسا "الغنائم" الأثرية لبلدان شمال أفريقيا؟

استغربت مجلة "جون أفريك" الفرنسية غياب الإشارة لبلدان شمال أفريقيا في تقرير صار-سافوي، الذي أعدته المؤرخة بنديكت سافوي والاقتصادي السنغالي فلوين صار بشأن إعادة فرنسا ما غنمته من تحف فنية خلال استعمار عدد من بلدان القارة السمراء وتسلمه مؤخرا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وينبع ذلك الاستغراب من كون فرنسا التي استعمرت تلك البلدان استحوذت على الكثير من تحفها الفنية بما فيها ألواح قرطاجية وتماثيل رومانية وكنوز بيزنطية وغيرها من المسروقات التي أخذت من العثمانيين إلى المجموعات الفرنسية.

ونبه لوران دو سان بيرييه في تحقيق للمجلة إلى أن العديد من روائع العصور القديمة التي اكتشفها علماء الآثار المستعمرون في بلدان شمال أفريقيا تعرض في المتاحف الغربية، إذا لم تبق مخزنة في مستودعات خاصة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس ماكرون منذ تصريحه في واغادوغو أعطى الانطباع بأنه يريد التركيز على جنوب الصحراء، لأن هناك "خللا في توزيع التراث الخاص بهذه المنطقة، في حين يمتلك الشمال متاحف غنية كما هو الحال في الجزائر وتونس"، كما تقول سافوي، مشيرة إلى أن متحف القاهرة (1902) ومتحف باردو في تونس (1888) ومتحف الفنون الجميلة في الجزائر (1897) لا يضاهيها أي متحف في الدول الـ 48 جنوب الصحراء الكبرى.

مطالبات قديمة

وقال التحقيق إن مطالبات بعض دول شمال أفريقيا قديمة باستعادة بعض تحفها من الغرب، كمطالبة مصر باستعادة حجر البردي الشهير الذي سمح لشامبليون بفك الشفرة الهيروغليفية القديمة من المتحف البريطاني منذ ديسمبر/كانون الأول 2009 بطلب قدمه رئيس مجلس الآثار زاهي حواس.

وأكد حواس وجود طلب آخر قدم عام 1925 لمتحف نيو في برلين لاستعادة "رأس نفرتيتي" الذي لا يقل شهرة عن حجر البردي الآنف الذكر.

في السياق، تطالب الجزائر بممتلكاتها، وقد وعد ماكرون في نهاية عام 2017 بإعادة جماجم 37 مقاتلا جزائريا تحتفظ بها فرنسا منذ القرن التاسع عشر في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس.

وقد أثار تقرير صار-سافوي موضوع مطالبات مصر والجزائر وقال إن "هذه القضايا يجب أن تكون موضوعا لمهمة وتفكير متأنيين".

اعتدال

ورأى التحقيق أن بعض العواصم العربية في القارة لا تطيق الانتظار، واستشهد بقول رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب مهدي قطبي إنهم قرروا مع وزير الثقافة "إنشاء لجنة خاصة لجرد الممتلكات المغربية الموجودة في الخارج ودراسة الخطوات الممكنة".