كعادته في إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي؛ فجّر المليادير إيلون ماسك، موجة غضب بانتقاده اللاذع لمسلسل "سيد الخواتم.. حلقات القوة" (The Lord Of The Rings.. The Rings Of Power) الذي أطلق مطلع الأسبوع الماضي على منصة أمازون برايم، وحصل على إشادات كثيرة من النقاد.

وغرد ماسك في حسابه على تويتر -الذي يتابعه أكثر من 105 ملايين- أن "تولكين يتقلب في قبره"، في إشارة إلى الكاتب جيه آر آر تولكين، مؤلف ملحمة "سيد الخواتم".

قبل أن يستطرد في تغريدة ثانية، قائلا "كل شخصية ذكورية تقريبا حتى الآن (يقصد في المسلسل) إما جبان أو أحمق أو كلاهما؛ فقط غالادريل هي الشخصية الوحيدة الشجاعة والذكية واللطيفة". ومضى ماسك في تقمص دور الناقد الفني، ليعقد مقارنة بين هذا الإصدار من المسلسل، وبين ثلاثية أفلام المخرج النيوزيلندي السير بيتر جاكسون (2001-2003)، التي حصدت العديد من الجوائز، بما فيها 17 جائزة أوسكار، والتي وصفها ماسك بأنها "ممتازة".

ردود فعل فورية

في أعقاب هجوم ماسك الذي عُدّ "عُنصريا وعنيفا"، جاء أحد ردود الفعل الأقوى من الكاتب البريطاني نيل غايمان، الذي أخبر موقع "لوس أنجلوس تايمز" (LAtimes) أنه "استمتع" بأول حلقتين من المسلسل؛ لكنه سخر من فشل استحواذ ماسك على تويتر، قائلا في تغريدة وحظيت بانتشار واسع؛ "كما أن إيلون ماسك لا يستعين بي للحصول على نصائح حول أسباب فشله في شراء تويتر، أنا أيضا لا أذهب إليه لمساعدتي في انتقاد الأفلام والأعمال التلفزيونية والأدبية".

كما سارع القائمون على منصة "أمازون برايم" بإدخال سلاح جديد في المعركة ضد ماسك والمتصيدين الذين يغمرون المنصة بالمراجعات السلبية عن عمد؛ وعمدت إلى تجميد مدته 72 ساعة لجميع تعليقات المستخدمين المنشورة على منصتها.

وأبلغ المسؤول عن البث لموقع "فارايتي" (Variety) أنه بعد ذلك سيقيم كل نقد لتحديد إذا كان أصليا أو مزورا أو نشر آليا بواسطة "بوت". وذلك في تصميم واضح على "التخلص من التعليقات التي تنشر بسوء نية، مما يؤدي إلى إضعاف تأثيرها".

أما ماسك فقد اعترض على الضجة التي أعقبت تغريداته، وكتب تغريدة أخرى مهاجما "أولئك الذين يرون أن أي انتقاد لحلقات القوة يعني أنك عنصري؛ ويُظهرون أنهم عنصريون منبوذون".

ومن المرجح -حسب فارايتي- أن يكشف الأحد القادم عما "إذا كانت أمازون نجحت في التغلب على موجة المتصيدين (Trolls)"؛ الذين ينشطون في نشر أشياء مزعجة أو مسيئة عن عمد، لإثارة غضب شخص ما، أو لجذب الانتباه أو التسبب في مشكلة".

اشتعال جبهة حروب المراجعات

وتكمن حساسية موقف ماسك في أن تغريداته واكبت "ردود الفعل العنصرية من أقلية صاخبة من المشاهدين، يشكون من أن أمازون دمرت الشيء المفضل لديهم، بعد أن كانوا متحمسين جدا لهذه السلسلة، قبل أن تقوم أمازون بإفسادها بالكامل"، كما يقول الناقد ستيوارت هيريتدج؛ الذي يضيف أن "هناك الكثير من الأدلة على أن المؤلف تولكين نفسه عارض العنصرية".

من ناحيتها، فسرت "فوربس" (Forbes)، سبب غضب الجماهير هذه المرة بأنه "مزيج من العنصرية وكراهية النساء والخيانة المفترضة لعمل تولكين الأصلي". بعد أن سمح المسلسل لشخصياته النسائية بالقتل، بما في ذلك "غالادريل" التي كانت ساحرة بلا سيف في ملحمة الأفلام الثلاثية.

إلى جانب الجدل طويل الأمد حول كيفية تضمين المسلسل الجان السود والأقزام على عكس الثلاثية الأصلية البيضاء بشكل ساحق.

إضافة إلى الأشياء التي يرى فيها المهووسون بتولكين انحرافا عن إبداعه العتيد ويشاركون ماسك الاعتقاد بأن ثلاثية جاكسون كانت مخلصة للعمل في حين أن المسلسل ليس كذلك؛ "مما يعضد فرص تدفق الدرجات المنخفضة للمسلسل"، على حد قول محرر فوربس بول تاسي.

وهو ما أظهره تناقض معدلات تقييم النقاد (85%)، ونسب تقييم الجمهور (39%)، على موقع "الطماطم الفاسدة" (Rottentomatoes)، وتقييم نجمة واحدة فقط من 17 ألفا و500 مشاهد على موقع "آي إم دي بي" (imdb).

شخصيات ذكورية تعرضت لإساءات عنصرية

رغم أن "حلقات القوة" تزخر بالعديد من الرجال من مختلف الأنواع، فإن ماسك تغاضى عن شخصية "أروندير" البطولية الجديدة التي لعبها الممثل الأفروبورتوريكي إسماعيل كروز كوردوفا، الذي تعرض لإساءات عنصرية عبر الإنترنت منذ بدء عرض المسلسل أول مرة، وفقا "لهاف بوست".

ولكن بغض النظر عن الجدل، فإن مسلسل "سيد الخواتم.. حلقات القوة" قد حقق لأمازون -التي يمتلكها زميل ماسك والمنافس الأول له في ترتيب الأكثر ثروة في العالم جيف بيزوس– نجاحا لا يمكن إنكاره.

بعد أن حقق 25 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من عرضه؛ ليسجل أكبر افتتاح في تاريخ منصة البث وتم تجديده لموسم ثان. كما أكدت صحيفة "تايمز" أن "حلقات القوة" التي كلفت أكثر من 700 مليون دولار على مدار موسم واحد هي أغلى عرض تم إنتاجه على الإطلاق.