الإشادة الأكبر كانت من نصيب المخرج الشاب السدير مسعود الذي قدم عملا بجودة ملحوظة، على الرغم من صغر سنه وحقيقة أن هذا عمله الثاني في مجال الإخراج.

لاقى المسلسل القصير "منعطف خطر" ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أيام من عرض حلقته الأخيرة.

فبوصول الأحداث إلى النهاية، زاد الانقسام حول المسلسل الذي عرض على منصة "شاهد"؛ فمن جهة جاءت نهايته غير متوقعة، ومن جهة أخرى وصفها البعض بغير المنطقية.

ورغم تفاوت الانطباعات حول نهاية "منعطف خطر"، فإنه حاز إشادات من النقاد على مستوى الإخراج والتصوير والبناء الدرامي، والأهم تقمّص الأبطال لأدوارهم.

(مسلسل منعطف خطر)

مهما اقول وازيد مش هقدر اوصفلكوا اد ايه المسلسل ده عظيم عظيم من قصه لتمثيلها للجرافيك للمؤثرات الصوتيه من تويستاته إلى بتشقلب دماغك كل حلقه وخاصه اخر حلقتين إلى قلبوا المسلسل كله فى ثانيه حقيقى دا أعظم مسلسل مصرى انا اتفرجت عليه الفتره الاخيره بلا منافس❤️❤️❤️ pic.twitter.com/wU2ZBUMNOI — 𝐀Ⓗ爪ⓔ𝐝 𝔸Ť𝒆Ｆ🇵🇸 (@doctortefa218) August 26, 2022

وينتمي مسلسل "منعطف خطر" لفئة الجريمة والتشويق، وهو من أحدث الأعمال الدرامية المعرّبة حديثا، فهو مُقتبس من مسلسل دانماركي بعنوان "القتل" (The Killing-Forbrydelsen).

مسلسل "القتل" الذي عُرض على مدار 4 مواسم بين عامي 2011 و2014 ترشّح لـ6 جوائز "إيمي"، كما حصل على تقييم 8.3 نقاط على موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني.

وبالعودة إلى "منعطف خطر"، فقد أُسندت بطولته إلى الممثل السوري باسل خياط، والممثل المصري باسم سمرة، والممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، ومواطنتها سلمى أبو ضيف، إلى جانب الممثل المصري محمد علاء، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمد المصري، وأخرجه المخرج والممثل السوري الشاب السدير مسعود.

أما أحداث المسلسل فتمحورت حول جريمة قتل راحت ضحيتها شابة تنتمي إلى عالم مشاهير الإنترنت و"الإنفلونسرز" (المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي)، وذلك جعل القضية محل اهتمام الصحافة والإعلام، وسط محاولات الشرطة للوصول إلى الجاني، بالتزامن مع شكوك تشمل الجميع من دون استثناء.

من هو السدير مسعود؟

مع أن النجاح في الدراما مهمة جماعية يتشارك بها صنّاع العمل، فإن المخرج السدير مسعود نال نصيبًا كبيرًا من الإشادة.

تجربة المخرج الشاب الأولى جاءت في عام 2021، عبر مسلسل سوري حمل اسم "قيد مجهول"، لعب بطولته باسل خياط وعبد المنعم عمايري؛ جمع بين التشويق والإثارة، وتناول سلسلة من الجرائم الغامضة التي تحاول الشرطة فك ألغازها، وما لم يتوقعه أحد أن يصل الخيط إلى عائلة فقيرة تضعها المصادفة في طريق البحث الجنائي.

بأول تجربة اخراجية #قيد_مجهول قلت كسبنا مخرج وبعد #منعطف_خطر عليت السقف كثير مارح نقبل إلا بأعمال قوية وأنت قدها واثق من نفسك وامكانياتك .. مبروك لنا نجاحك ♥️#السدير_مسعود @SadeerMassoud pic.twitter.com/wrp2yzfMDL — ℳ𝒜ℛ𝒴𝒜ℳ (@DXB_mem0o_9) August 27, 2022

الخط الدرامي

يلاحظ المتابع لمسلسلي "منعطف خطر" و"قيد مجهول" الشبه الكبير بين خطي الدراما في العملين، كما لو أن السدير مسعود تميل عيناه إلى التفنن بتصوير عالم الجريمة واقتحامه، حيث الكهف المظلم الذي تتجلّى فيه النفس البشرية بكل ما بها من خوف وتشبث بالحياة، والحقيقة الغائبة التي كثيرا ما تكون أمام أعيننا، لكننا نرفض رؤيتها لعلنا لا نُصدم بهؤلاء الذين عشنا عمرا بأكمله نحبهم ونثق بهم.

كما يُلاحَظ اختيار مسعود للممثل باسل خياط بطلا للعملين، وإن لم يتشابه الدور في كل عمل، وهو ما يمكن تبريره بقدرة الخياط على تجسيد الأدوار ذات الأبعاد النفسية المُركّبة حتى إن الجمهور منحه لقب "جوكر" الدراما العربية.

ويسلّط عملا المخرج السوري الشاب الضوء على خيبات الماضي وجراحه التي تتحول إلى حمل ثقيل يصعب التخلص منه؛ حيث لعبت الذكريات المريرة دورا مؤثرا بالأحداث وعاملا رئيسا في كل ما يشعر به الأبطال ويعتريهم من انفعالات وردود أفعال تجاه الحاضر والمحيطين بهم، بل وصل الأمر ليصبح الماضي مفتاح حل اللغز في الختام.

نهايات غير متوقعة

تشابه العملان بتعدد الالتواءات في ما يعرف بـ"البلوت تويست" (plot twist)، وصولا إلى النهاية التي حملت مفاجأة والتواء جديدا لم يكن بالحسبان، كما بدت مفتوحة توحي باحتمال وجود موسم جديد في المستقبل، وهو ما أحبه البعض ورفضه آخرون خوفا من إفساد حالة النجاح التي أحاطت بالعمل.

مسلسلات قصيرة

أما وجه الشبه الأخير فهو انتماء العملين إلى فئة المسلسلات القصيرة التي اقتحمت دراما الوطن العربي، بالتزامن مع انتشار المنصات الأجنبية ثم العربية على الساحة وداخل بيوت المشاهدين.

وفي حين لم يتخطّ عدد حلقات مسلسل "قيد مجهول" 8 حلقات، بلغت حلقات مسلسل "منعطف خطر" 15 حلقة.

ووفقا لما أعلنه أخيرا النجم باسل خياط، فإنه يعكف على العمل مع المخرج السدير مسعود على مشروع ثالث سيرى النور قريبا.