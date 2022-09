الملكة إليزابيث الثانية في السينما والدراما.. حقائق وأسرار ملكية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول 2022 عن 96 عاما، بعدما قضت أكثر من 70 عامًا على عرش المملكة المتحدة، واحتلت المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الملوك حكما في التاريخ.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

