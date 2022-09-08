الملكة إليزابيث الثانية في السينما والدراما.. حقائق وأسرار ملكية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول 2022 عن 96 عاما، بعدما قضت أكثر من 70 عامًا على عرش المملكة المتحدة، واحتلت المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الملوك حكما في التاريخ.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

وبالنظر إلى أن حياة الملكة الراحلة شهدت الكثير من اللحظات المهمة والمصيرية في التاريخ الحديث، وكانت جزءا من بعضها؛ ووجدها صناع الدراما والسينما مادة خصبة لأعمالهم، وهذه بعض تلك الأعمال:

1- خطاب الملك

صدر فيلم "خطاب الملك" (The King’s Speech) عام 2010، وهو دراما تاريخية من فئة السيرة الذاتية، لعب بطولته كولن فيرث وهيلينا بونهام كارتر، وحصد 4 جوائز "أوسكار" و7 جوائز "بافتا" البريطانية، بجانب استحسان النقاد والجمهور.

استعرض العمل قصة وصول الملك جورج السادس إلى العرش بطريقة غير متوقعة، وكيف جاهد من أجل علاج مشكلته مع التلعثم في محاولة منه لمنح شعبه الثقة بينما الدولة على شفا حرب عالمية ثانية.

وخلال العمل نشهد علاقة الملك جورج مع ابنتيه وأثر وصوله للحكم وتضحياته الخاصة من أجلهما، خاصة إليزابيث التي باتت ولية العهد.

2- الملكة

"الملكة" (The Queen) فيلم بريطاني ينتمي لفئة السيرة الذاتية، ويتناول الأحداث التي تلت وفاة الأميرة ديانا في الحادث المأساوي بصحبة عماد الدين (دودي) الفايد في أواخر التسعينيات، وكيف وجدت الملكة إليزابيث نفسها أمام خيارين: إما أن تكتفي بجنازة عائلية، أو تخضع للتيار الجماهيري وتعاطف الشعب البريطاني مع ديانا، فتُقيم جنازة شعبية هائلة تليق بمحبة الجميع لها رغم خروجها من الأسرة المالكة والخلافات القائمة بينها وبينهم أواخر سنين حياتها.

الفيلم من بطولة هيلين ميرين وجيمس كرومويل، وصدر العمل عام 2006 وفاز وقتها بجوائز الأوسكار والغولدن غلوب وبافتا، بينما تجاوزت إيراداته 123 مليون دولار من أصل ميزانية لم تتخطَ 15 مليونا.

3- العائلة المالكة

في أواخر الستينيات من القرن الماضي، اقترح الصحفي الملكي آنذاك ويليام هيسلتين القيام بتصوير جزء من الحياة اليومية للعائلة المالكة من أجل البث على التلفزيون، بهدف تعريف الجمهور بالحياة الشخصية للأسرة الحاكمة، وهو ما سيقوي بدوره العلاقة بين الجهتين، ويمنح الجمهور طابعا بأنه حتى الملوك لهم حياتهم العادية، وأنهم ليسوا بعيدين عن الشعب وهمومه.

وبث الفيلم الوثائقي التلفزيوني البريطاني "العائلة المالكة" (Royal Family) أول مرة على شاشة تلفزيون "بي بي سي1″ (BBC1) و"آي تي في" (ITV) في يونيو/حزيران 1969.

شاهده وقتها أكثر من 30 مليون مشاهد في بريطانيا وحدها، قبل أن تُباع حقوق عرضه ويُشاهد عالميا من قبل 350 مليون شخص، ومع أنه لم يعرض على التلفزيون البريطاني مند 1977، وكان الوصول إليه صعبا؛ فإن العمل تم تسريبه على الإنترنت عام 2021.

4- الحياة المهيبة للملكة إليزابيث الثانية

"الحياة المهيبة للملكة إليزابيث الثانية" (The Majestic Life of Queen Elizabeth II) فيلم وثائقي آخر طويل، يحمل سجلا حافلا ومهما من التاريخ البريطاني، إذ يتضمن لقطات أرشيفية عديدة من حياة الملكة إليزابيث، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الخبراء، وحياة الملكة التي حكمت بريطانيا منذ الصغر وطوال عهد متخم بالأحداث والإنجازات.

5- عام مع الملكة

"النظام الملكي.. العائلة المالكة في العمل" (Monarchy.. The Royal Family at Work) والمعروف أيضا باسم "عام مع الملكة" (A Year with the Queen) مسلسل تلفزيوني وثائقي من إنتاج "بي بي سي" (BBC) و"آر دي إف ميديا" (RDF Media)، وكان الهدف من العمل تتبع العائلة المالكة البريطانية طوال عام كامل.

بين زيارات دولية ورسمية، والأعمال اليومية داخل مقر النظام الملكي، وعملية فرز حقيبة البريد الملكية، وإقامة المآدب، وبالطبع العديد من المراسم والحفلات الملكية، وصدر المسلسل عام 2007 ومنحه جمهور موقع "آي إم دي بي" (IMDb) تقييما بلغ 7.9 نقاط.

6- التاج

يظل العمل الأهم والأشهر والأكثر نجاحا عن الملكة إليزابيث هو مسلسل "التاج" (The Crown)، فمع أن البعض يراه مثيرا للجدل فإنه يظل أحد التحف الفنية التي أنتجتها منصة "نتفليكس".

فالمسلسل التلفزيوني الذي امتد منذ 2016 حتى الآن، استعرض السيرة الذاتية ليس للملكة إليزابيث فحسب، بل العائلة المالكة ككل؛ بداية من زواج الملكة إليزابيث من الملك فيليب، وصولا إلى زواج الأميرة ديانا من ولي العهد آنذاك الأمير تشارلز، وكيف تحطم زواجهما على صخور التعاسة.

ومن المفترض أن يُعرض الموسم الخامس قريبا، وسنشهد خلاله ظهور الأمير ويليام وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج.

جدير بالذكر أن المسلسل حقق نجاحا هائلا، حتى أنه يصنف في المرتبة 105 ضمن قائمة أفضل 250 مسلسلا تلفزيونيا في تاريخ الدراما وفقا لما جاء غي موقع "آي إم دي بي" الفني، كما أنه فاز حتى الآن بـ21 جائزة "إيمي"، وشارك في بطولته عشرات الممثلين الذين لعبوا أدوار أفراد الأسرة المالكة ومن حولهم على مدار أجيال مختلفة.