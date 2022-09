"السباحتان".. حين تتفوق سوداوية الواقع على مرارة الخيال

ساعات قليلة تفصل الفيلم السوري "السباحتان" (The Swimmers) عن العرض في افتتاح مهرجان تورنتو الدولي وتحديدا يوم الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري. ومع اقتراب الحدث السينمائي الضخم، طرحت منصة "نتفليكس" الإعلان التشويقي الأول للفيلم، خاصة أنه إنتاجها ومن المُقرر أن يُتاح للعرض عبر شاشتها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

رحلة ملحمية من أجل الحياة

يحكي الفيلم قصة حقيقية، بطلتاه سبّاحتان من سوريا، هما الشقيقتان يسرى وسارة مارديني، تقرران الهرب من جحيم الحرب الأهلية التي مزقت وطنهما وزرعت الشقاق بين الجميع.

اضطرت يسرى وسارة إلى الرحيل بحرا، على متن قارب متهالك أصغر من أحلام رُكّابه، يقودهما الأمل بالعثور على بداية جديدة والاشتراك في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

ويبدو أن القدر لم يكتف بقلب حياتهما رأسا على عقب وتحويلهما في لحظة من مواطنتين كاملتي الأهلية إلى لاجئتين تبحثان عن حياة، بل كان يُخبّئ لهما اختبارا آخر أكبر وأصعب.

إذ سرعان ما تعرض المركب للغرق، فما كان من الشقيقتين إلا أن قررتا محاولة إنقاذ الجميع وسحب القارب حتى الشاطئ البعيد جدا سباحةً، فهل ستكتب لهما النجاة؟ أم تخور قواهما وتتحولّان إلى مجرد أسماء جديدة في دفتر الوفيات؟

#TheSwimmers journey began in 2018 for me, so it’s SO exciting to finally share our Teaser Trailer. My ❤️ is bursting w/ PRIDE for Team Swimmers @netflix @Working_Title So much love, sweat, sleepless nights and tears poured into this one. Enjoy… https://t.co/KxEvaqOOLy — Sally El Hosaini (@sallyelh) September 2, 2022

بطولة عربية مشتركة

الفيلم بطولة عربية جماعية، شاركت به الممثلتان اللبنانيتان منال وناتالي عيسى بدور البطلتين علما بأنهما شقيقتان في الحقيقة، بالإضافة إلى مشاهير آخرين من بينهم الممثل المصري أحمد مالك، والممثلة السورية كندة علوش، والممثل الفلسطيني علي سليمان، والممثل الألماني ماتياس شوايغوفار، والممثل البريطاني جيمس فلويد.

إخراج العمل أُسند إلى المخرجة سالي الحسيني التي قامت بتأليف الفيلم أيضا، وشاركها كتابة السيناريو جاك ثورن مؤلف فيلم المغامرة والأكشن "إينولا هولمز" (Enola Holmes) الذي صدر في عام 2020.

ووفقا لما أعلنه القائمون على مهرجان تورونتو قبل أيام، فقد مُنحت جائزة "الموهبة الناشئة" (TIFF Emerging Talent) للمخرجة المصرية-الويلزية سالي الحسيني، وهي الجائزة المُقدّمة من شركة "مترو غولدوين ماير" (MGM) ضمن جوائز المهرجان التقديرية لعام 2022، على أن تتسلمها في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

Announcing the recipient of the #TIFFTribute Emerging Talent Award, presented by @mgmstudios: Award-winning Welsh-Egyptian filmmaker and screenwriter Sally El Hosaini, director of our Opening Night Gala THE SWIMMERS. #TIFF22 pic.twitter.com/HheBOnB1NI — TIFF (@TIFF_NET) August 25, 2022

قبل 10 أعوام

فيلم "السباحتان" هو التجربة الثانية لسالي الحسيني في الإخراج بعد فيلمها الأول "أخي الشيطان" (My Brother the Devil) الذي صدر في 2012. الفيلم كتبته وأخرجته سالي، وجاء من بطولة فادي السيد، ناصر ميمارزا، جيمس فلويد، سعيد التغماوي، أنتوني ويلش.

يُذكر أن العمل إنتاج مصري-بريطاني مشترك، يتمحور حول صبي مراهق في الـ14 من عمره، انطوائي ومرهف الحس، وذلك ما يتسبب بجعله محل سخرية وتنمر من كثيرين، أما شقيقه فوسيم وصاحب شخصية جذابة، يهابه الجميع لأنه ينتمي لإحدى العصابات المحلية من أجل سد جوع عائلته وإعالتها.

لكن حقيقة أن الشابين بالأساس مصريان، لحسن حظهما أو سوئه ترعرعا على جانبي شوارع لندن الممتلئة بالعصابات، يُعرّضهما طوال الوقت لخوض حروب الشوارع وسط محاولاتهما الحثيثة للبقاء على قيد الحياة.

تجربة أولى واعدة

عُرض الفيلم أول مرة وقتئذ في مهرجان "صندانس السينمائي" عام 2012، وفي مهرجانات أخرى من بينها مهرجان "لندن السينمائي" في دورته الـ56، ومهرجان "برلين السينمائي الدولي"، ومهرجان "دبي السينمائي الدولي"، ليُحقق نجاحا كبيرا ويحصد استحسان النقاد، قبل أن يتوّج بـ10 جوائز من إجمالي 16 ترشيحا.

Congrats to @sallyelhosaini for receiving the FremantleMedia UK New Talent Award at this year's @WFTV_UK Awards! http://t.co/nuJx7rNk — My Brother the Devil (@MBTDFilm) December 7, 2012

More congrats to start the week, today to @iJamesFloyd who picked up the award for 'Most Promising Newcomer' at @BIFA_film last night! Woo! — My Brother the Devil (@MBTDFilm) December 10, 2012

من ضمن هذه الجوائز: جائزة "أفضل تصوير سينمائي" من مهرجان "صاندانس السينمائي"، وجائزة "أفضل موهبة بريطانية جديدة" في الإخراج والكتابة من مهرجان "لندن السينمائي"، وجائزة "السينما الأوروبية" (Label Europa Cinema) من مهرجان "برلين".

كذلك فاز الممثل البريطاني جيمس فلويد عن دوره بجائزتين، هما جائزة "الوافد الجديد الواعد" من مهرجان "جوائز الأفلام البريطانية المستقلة"، وجائزة "أفضل ممثل" من مهرجان "ميلانو السينمائي الدولي" (MIFF).