دول مجلس التعاون تطالب منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف الموجه للأطفال

طالبت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي منصة نتفليكس (Netflix) بإزالة المحتوى المخالف، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب.

وأشارت اللجنة إلى رصد عدد من المواد المعروضة على المنصة المخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون التي تتعارض مع القيم الإسلامية والأخلاقية الموجهة للأطفال.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار بث المواد المخالفة على منصة نتفليكس.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أثير جدل كبير بعد عرض فيلم "لايت يير" (Light year) من إنتاج أستوديوهات بيكسار وأفلام والت ديزني.

وانتقد المهاجمون فيلم "السنة الضوئية" بسبب احتوائه على مشهد "قبلة بين مثليین". وتم حظر عرض الفيلم في 14 دولة مسلمة لانتهاکه المعاییر المحلية لمحتوى وسائل الإعلام بهذه الدول، بسبب المشهد الذي تم اقتطاعه بالفعل في النسخة الأولی من الفیلم، لكن تمت إضافته في النسخة النهائیة بعد مطالبة موظفي بيكسار بتقلیص الرقابة على "المثلية".

كما أعلنت شبكة "ديزني بلس" منع عرض الفيلم على منصتها بالشرق الأوسط، التي تم إطلاقها في المنطقة مع بداية یونیو/حزیران الماضي.