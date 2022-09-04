كريس روك يخرج عن صمته: ويل سميث قبيح ويرتدي قناع المثالية

بعد مرور 5 شهور على صفعة الممثل الأميركي ويل سميث الشهيرة لمواطنه كريس روك على مسرح حفل توزيع جوائز أوسكار 2022، خرج "روك" عن صمته ليصف سميث ساخراً بـ "القبيح الذي يرتدي قناع المثالية".

وقال الضحية "لقد ترك ويل انطباعا لدينا طيلة 30 عامًا بأنه شخص مثالي، لكنه نزع قناعه وأظهر قبحه. مهما كانت العواقب، أتمنى ألا يرتدي قناعه مرة أخرى، ويترك وجهه الحقيقي يتنفس".

تعليقات روك الساخرة جاءت خلال عرض قدمه رفقة الممثل الكوميدي ديف تشابيل في مدينة ليفربول الإنجليزية.

روك الذي بدا غير نادم على تعليقاته التي أثارت غضب سميث في حفل أوسكار 2022، وصف سخريته من جادا بينكيت (زوجة سميث) بـ "ألطف نكتة قالها على الإطلاق".

وكان المصفوع قد وصف جادا -التي حلقت رأسها بعد إصابتها بداء الثعلبة- بأنها تشبه "جي آي جين" وهي شخصية قدمتها الممثلة الأميركية ديمي مور في فيلم دراما حربية أميركي يحمل نفس الاسم.

وعلى إثر هذا التشبيه، اقتحم سميث خشبة مسرح الحفل الذي أقيم في 27 مارس/آذار 2022، ليصفع روك بعد أن ألقى النكتة.

سميث دفع ثمناً باهظاً للصفعة، إذ كتب بعد الحفل مباشرة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام اعتذاراً لروك قال فيه "كريس، أود أن أعتذر لك علنا. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه". لكن الضحية لم يقبل الاعتذار.

وكانت أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم -الجهة القائمة على تقديم جوائز الأوسكار- أجرت تحقيقا في الواقعة، نتج عنه عدم السماح لسميث بحضور أي أحداث أو برامج أكاديمية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 8 أبريل/نيسان 2022، سواءً شخصيًا أو افتراضيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جوائز الأكاديمية.

في المقابل لم يتوقف روك عن عروضه الساخرة، إذ طالت نكاته اللاذعة الممثلة الأميركية ميغان ماركل التي وصفها بأنها لا تكف عن الشكوى من العائلة الملكية.