انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف بطله الممثل السوري تيم حسن، الذي طلب مساعدته في استرجاع وديعته المالية بأحد المصارف اللبنانية، ووعد مازحا بمنح 10% من أمواله لمن يقوم بذلك.

وقال الممثل بالعامية السورية "يلّي يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه 10%".

وجاءت مناشدة حسن خلال حفل إطلاق فيلم "الهيبة" في لبنان أمس الأربعاء، وقد تفاعل معها الجمهور الحاضر بالضحك، أما جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وعدوا بمساعدته وسط حالة من السخرية السوداء مما آلت إليه الأمور في لبنان.

الممثل #تيم_حسن يعرض عمولة ١٠% على من يساعده باخراج امواله من المصرف.@actortaim pic.twitter.com/cPFKZsh2s1 — Mahassen Moursel (@MMoursel) September 29, 2022

أزمة اقتصادية

وعانى لبنان من أزمة اقتصادية شديدة بداية عام 2019 تراجعت فيها الليرة أكثر من 90% أمام الدولار، ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها الأسوأ منذ عام 1850، مما جعل السلطات تفرض قيودا على سحب الودائع، خاصة على تلك المودعة بالدولار.

وأصبح سحب الودائع مستحيلا للبعض، مما جعلهم يلجؤون إلى اقتحام البنوك والتهديد بالسلاح لاسترجاع ودائعهم، مما اضطر البنوك للإغلاق لعدة أيام.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع المقطع المتداول للفنان تيم حسن، إذ عبّر بعضهم عن تعاطفه، وسط تنديد قطاع آخر بما سموه سرقة أموال المودعين الأجانب.

اه والنبي نداء لأصحاب القلوب الرحيمه 😂🤣😂🤣

شر البلية ما يضحك https://t.co/MHaBGLOo6m — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) September 28, 2022

تعليقات وتفاعلات

وأعادت زوجة الفنان السوري الإعلامية وفاء الكيلاني نشر الفيديو، معتبرة أنه "نداء للقلوب الرحيمة"، ثم علقت "شر البلية ما يضحك".

وكتب المسرحي زياد عيتاني "تيم حسن طلب المساعدة للحصول على أمواله من البنك وسيعطي من يساعده 10%، وبالحقيقة سالي حافظ استرجعت أموالها، هذا الفرق بين الدراما اللبنانية والواقع تماما".

وفي 14 سبتمبر/أيلول الحالي، حملت السيدة اللبنانية سالي حافظ سلاحا وهميا، وهددت بصب مادة البنزين في أرض المصرف وبإحراق نفسها، وانتهت الحادثة بحصولها على مبلغ من وديعتها وخرج الجميع من المصرف.

النجم #تيم_حسن خلال اطلاق فيلم #الهيبة في #بيروت يستنجد بمن يساعده ليسترجع نقوده المودعة في المصارف اللبنانية ويتعهد بإعطائه نسبة ١٠٪ … ما إلك الا #جبل_شيخ_الجبل يا @actortaim فهو أقوى من يفهم طريقة التعامل مع سارقي جنى عمر الناس في #لبنان pic.twitter.com/8hj9GAuguu — S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد الحريري (@saidhariri) September 28, 2022

وفي تعليقه على فيديو حسن، قال الصحفي سعيد الحريري: "النجم تيم حسن خلال إطلاق فيلم الهيبة في بيروت يستنجد بمن يساعده ليسترجع نقوده المودعة في المصارف اللبنانية ويتعهد بإعطائه نسبة 10%… ما إلك إلا جبل شيخ الجبل يا تيم حسن؛ فهو أقوى من يفهم طريقة التعامل مع سارقي جنى عمر الناس في لبنان".

ويشير الحريري بقوله "جبل شيخ الجبل" إلى الشخصية التي جسدها حسن في مسلسل الهيبة بأجزائه الخمسة.

وعلق حساب آخر بالقول: "لا يمكن حل هذا الأمر إلا بالاقتحام".

وبدأ عرض الجزء الأول من مسلسل الهيبة عام 2017، وخلال 4 سنوات تصدر العمل قائمة أفضل المسلسلات السورية، وشهد شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي، وشارك في الجزء الخامس والأخير إلى جانب تيم حسن كل من منى واصف، وعبد المنعم عمايري، وإيمي صباح، وعبده شاهين. والمسلسل للمخرج سامر البرقاوي.