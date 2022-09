فرنسا: اتهام نتفليكس بالإساءة إلى الجالية المغاربية بعد عرض فيلم "أثينا"

أثار فيلم "أثينا" (Athena) الذي طرحته منصة "نتفليكس" مؤخراً، موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية، بسبب ما اعتبره كثيرون مسيئًا لجاليات دول المغرب العربي.

وتدور تفاصيل الفيلم، الذي أخرجه رومان نجل المخرج الشهير "كوستا غافراس" في ضاحية خيالية بالعاصمة الفرنسية أُطلق عليها اسم "أثينا" والتي يسكنها غالبية من العمال القادمين من دول أفريقية وعربية.

وتبدأ الأحداث حين يُعتقد أن فتى فرنسيًا من أصول عربية، يبلغ من العمر 13 سنة، قُتل على يدي الشرطة الفرنسية، فيقرر شقيقه -ويدعى كريم- السيطرة على الحي والانتقام له. وتتطور الأمور بعدها ليحتجز كريم أحد أفراد الشرطة رهينة في خضم الاشتباكات بين "المتمردين" في أثينا وقوات الأمن.

ناشطون ومغردون وجدوا في الفيلم الذي أنتجته منصة "نتفليكس" تعزيزاً للصور النمطية التي ارتبطت بالجالية العربية عامة وجالية المغرب العربي في فرنسا خاصة، ويسعى لتقديمهم كأشخاص لا يعرفون سوى العنف والصراع والتمرد على الجهات الرسمية.

Autre le fait que c’est remplie de clichés, c’est un des pire film que j’ai vue , ya énormément d’incohérences, et le pire c’est que l’histoire commence car un flic a tuer un enfant et a la fin bha tu c toujours pas qui l’a tué mdr ont dirait ils ont oublié la fin mdr https://t.co/MIzQm2gvWn

— Bridouⵣ🇩🇿 (@Bridou_M3) September 27, 2022