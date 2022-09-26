نجح المخرج وائل فرج في صنع شخصية تناسب إمكانيات الممثل محمد عبد الرحمن في أول بطولة مطلقة له بفيلم "الدعوة عامة" الذي يعرض حاليا في صالات السينما.

ورغم النجاح في تقديم شخصية تناسب بطل العمل فإن الفيلم لم يحقق النجاح المتوقع من خلال الإيرادات التي لم تتجاوز مليوني جنيه مصري (102.5 ألف دولار) حتى بعد محاولات صناعه الاستعانة بنجوم مثل أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر لدعمه في تجربته الأولى، وقد يرجع السبب في هذا الإخفاق إلى عدم وجود الدعاية الكافية للفيلم، مما جعله في ذيل قائمة الأعمال المعروضة.

محاولة جيدة في "الدعوة عامة"

الإيرادات القليلة لفيلم "الدعوة عامة" لا تعني بالضرورة أننا أمام تجربة سينمائية سيئة، بل على العكس يعتبر العمل من الأفلام الكوميدية المميزة في الموسم الحالي، ليس فقط على مستوى الكوميديا، بل أيضا على مستوى الرؤية الإخراجية التي اعتمدها مخرج العمل وائل فرج الذي لم يعتمد على كوميديا "الإفيهات" فقط لجلب الضحكات من الجمهور، بل حرص أيضا على استخدام مؤثرات بصرية مختلفة ليقدم صورة سينمائية مبهرة، إلى جانب حفاظه على إيقاع الفيلم السريع رغم وجود بعض المواقف غير المنطقية، لكن عمله مونتيرا في السابق ساعده في تجنب الوقوع في فخ المط والتطويل الذي يصيب المتفرج بالممل.

هذه الخلطة الجيدة تشوبها بعض الملاحظات، منها تنفيذ مشاهد الأكشن والمطاردات بصورة ضعيفة، إلى جانب بعض المشاهد التي استخدم فيها الغرافيك، فهي من العناصر التي انتقصت من رصيد "الدعوة عامة" فنيا، مثل مشهد البيضة العملاقة ووحيد القرن الذي هاجم الأبطال، إذ جاء التحريك والغرافيك ضعيفين، إلى جانب أن المشهد كان مقحما على الأحداث وبعيدا عن سياق الفكرة.

ثغرات في سيناريو "الدعوة عامة"

وعلى الرغم من جودة فكرة فيلم "الدعوة عامة" الذي تدور أحداثه حول البطل الذي يعاني من سوء الحظ والتعثر بعد دعاء والدته (سوسن بدر) عليه -وهي الدعوة التي أدت إلى تغيير حياته بالكامل- فإن هذا النجاح أفسده وجود بعض الثغرات في السيناريو، فغاب المنطق عن بعض المشاهد، ربما ظنا بأن العمل ينتمي أيضا إلى عالم الفانتازيا، مما يجعله لا يتطلب إنهاء الأحداث ببناء منطقي.

بعض المشاهد جاءت غير مبررة وغير واضحة مثل تورط أبطال الفيلم في بعض الجرائم وغيرها من المشاهد التي يؤديها أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد.

ظهور باهت لأحمد الفيشاوي

استطاع محمد عبد الرحمن (بطل العمل) تقديم دوره بصورة تلقائية مناسبة، وبدا منسجما فنيا مع الفنانة سوسن بدر التي قدمت دورا كوميديا أيضا، حيث جاءت مشاهدهما معا على موجة واحدة من الأداء المتميز، وهي المشاهد المحركة للأحداث، فشكّل الثنائي إضافة جيدة للعمل بصورة كبيرة رغم أن مشاهد "الأم" محدودة في الفيلم.

في المقابل، جاء ظهور أحمد الفيشاوي باهتا تماما، وذلك على عكس أعماله السابقة، فلم يبذل أي مجهود في شخصية النصاب الجريء، كما تكرر الأمر نفسه مع أسماء أبو اليزيد التي كان من المتوقع أن تستغل فرصة البطولة السينمائية بصورة أفضل حتى تتكافأ على الأقل مع تجاربها الفنية السابقة.

وفي الوقت نفسه، لم يخدم السيناريو الذي كتبه أحمد عبد الوهاب وكريم سامي في تقديم حبكة درامية قوية تقنع المشاهد بالعلاقة بينهما (الفيشاوي وأبو اليزيد) وبين بطل الفيلم.

محاولات تدارك الأزمة

كما يحسب لصناع فيلم "الدعوة عامة" أيضا خروجهم من مأزق الأزمة الصحية التي مر بها بطل الفيلم محمد عبد الرحمن الذي خضع لإجراء جراحة في القلب ولم يكمل تصوير بعض مشاهده، فتدارك المخرج الموقف في المونتاج، وهو ما لم يظهر للمشاهد أو يؤثر على تصدر عبد الرحمن البطولة، خاصة أن التصوير استغرق ما يقارب 6 أشهر.

فيلم "الدعوة عامة" كوميديا جيدة تنبئ بميلاد بطل جديد على الساحة هو محمد عبد الرحمن، وتضيف إلى رصيده السابق، وإن تخللتها بعض الثغرات لكنها تظل تجربة جيدة بحاجة إلى دعاية أكبر لتحقيق النجاح.