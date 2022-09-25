عادل إمام يرد على شائعات وفاته ويكشف سر غيابه

رد الفنان المصري عادل إمام (82 عاما) على الشائعات التي ترددت منذ فتره عن وفاته، وكشف عن وجوده مع أبنائه وأحفاده في العزبة التي يمتلكها.

ويأتي رد الفنان الملقب بـ"الزعيم" بعد أيام من شائعات أخرى ترددت حول إصابته بمرض ألزهايمر، فجرها الإعلامي محمد الباز، وقال إن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم التمثيل.

وقال الزعيم خلال اتصال هاتفي مع برنامج (ET بالعربي) ردا على هذه الشائعات "أنا تمام الحمد الله، أرد على إيه، أنا قاعد في بيتي، عندي عزبة قاعد فيها مع ولادي وأحفادي، ومبسوط الحمد الله".

وأضاف "أصدقائي بييجوا لغاية عندي يقعدوا معايا وننبسط، وبيبقوا فرحانين بيا وأنا فرحان بيهم، وبنحضر إن شاء الله"، في إشارة إلى التحضير لفيلمه الجديد.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام قد نفى قبل أيام صحة ما يتردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة شقيقه بمرض ألزهايمر، مؤكدا أن صحة الزعيم في أفضل حال ويستعد لعمل فني جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه" والذي يشارك الزعيم في بطولته ابنه محمد، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام، وقال إن فريق الفيلم يعاين أماكن التصوير.

غياب طويل

وامتد غياب عادل إمام 12 عاما، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلمه "زهايمر" عام 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى لكن عبر شاشات الدراما التلفزيونية بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله" 2012 لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خلالها في 8 مسلسلات من بطولته.

وتعد هذه المدة هي أطول فترة يغيب فيها عادل إمام عن السينما منذ انطلاقة مسيرته نهاية الستينيات، وغاب عاما واحدا فقط عن الشاشة الفضية عام 2001، ليعود في العام التالي بفيلم "أمير الظلام" 2002 بشخصية جديدة تناسب تقدمه في العمر، ويبدو أنه قرر العودة للسينما بعد غياب آخر عن التلفزيون استمر لمدة عامين بعد عرض آخر أعماله التلفزيونية "فلانتينو" 2020.

أفلام الزعيم

واحتلت أفلام النجم عادل إمام صدارة قائمة "أفضل 100 فيلم كوميدي بالسينما المصرية" التي أعلنتها جمعية "كتّاب ونقاد السينما"، في مؤتمر صحفي عقد مطلع سبتمبر/أيلول الجاري على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وحاز الزعيم النصيب الأكبر من الأفلام المختارة ضمن القائمة، ليكون الأكثر إضحاكا ضمن الممثلين الكوميديين المصريين، ففضلا عن ظهوره في عدد كبير من الأفلام المختارة في أدوار ثانوية حاز عادل إمام النسبة الكبرى من الأفلام بـ18 عملا، إذ احتل المركز الأول، يليه الفنان فؤاد المهندس في المركز الثاني بـ11 فيلما، ثم في المركز الثالث جاء الفنان سمير غانم بـ9 أفلام، وجاء إسماعيل ياسين في المركز الرابع بـ7 أفلام.