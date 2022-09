فرقة "بي تي إس" الكورية تطلق أغنية لكأس العالم في قطر 2022

أطلقت الفرقة الكورية الجنوبية "بي تي إس" BTS بالتعاون مع شركة هيونداي الأغنية المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر التي من المقرر أن تنطلق رسميا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

