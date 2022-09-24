فرقة "بي تي إس" الكورية تطلق أغنية لكأس العالم في قطر 2022

أطلقت الفرقة الكورية الجنوبية "بي تي إس" BTS بالتعاون مع شركة هيونداي الأغنية المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر التي من المقرر أن تنطلق رسميا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

Let's make a pledge with BTS to heal the world and win a trip to the FIFA World Cup Qatar 2022™!🌳 🏆 The Hyundai Goal of the Century Pledge brought to you by @Hyundai! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 29, 2022

وتحمل الأغنية عنوان "Yet To Come" (سيأتي)، وتعتبر الفرقة سفيرا منتظما لشركة هيونداي التي أطلقت حملة عالمية في كأس العالم حملت عنوان "فريق القرن" (Team of the Century) بالتعاون مع نجم كرة القدم الإنجليزي ستيفن جيرارد وقائد منتخب كوريا الجنوبية الكوري بارك جي سونغ وسفيرة اليونسكو اللاعبة الدانماركية ناديا نديم ومصمم الأزياء جيريمي سكوت والنحات الشهير لورنزو كوين، وغيرهم.

من هي فرقة "بي تي إس"؟

و"بي تي إس" هي فرقة من كوريا الجنوبية تتكون من 7 أعضاء تم اكتشافهم لأول مرة في عام 2010 من قبل شركة "بيغ هيت إنترتينمنت" (Big Hit Entertainment) التي تدير أعمالهم حتى الآن، وهي شركة ترفيه كورية جنوبية.

تأسست الفرقة في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وتعد من أشهر فرق الكاي بوب الحديث الذي جذب شريحة كبيرة من الشباب، ويشارك أعضاؤها في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم.

وسميت الفرقة نسبة إلى التعبير الكوري "بانغتان سونيوندان" (Bangtan Sonyeondan) الذي يعني "فتيان ضد الرصاص"، وحققت عائدات تفوق المليار دولار من المحتوى الذي توفره على الإنترنت ومبيعات ألبوماتها.

وتصدرت فرقة "بي تي إس" عناوين الصحف قبل عدة أشهر بسبب زيارتها إلى البيت الأبيض، لتوصيل رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مكافحة العنصرية ضد آسيا.

كما سجلت رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأكثر الأغنيات استماعا في وقت واحد، حيث سجلت الموسوعة في مارس/آذار 2021 نحو 3 ملايين استماع في الوقت نفسه لأغنية "ديناميت" عبر منصة "يوتيوب بريميير" (YouTube Premiere).

وظهرت "بي تي إس" كفرقة رسميا في صيف 2013، وشهد ألبومها الأول قدرا لا بأس به من النجاح، حيث احتل المركز العاشر في مخطط الموسيقى الكوري الشهري بعد شهر من صدوره وحققت أغنيتها "لا مزيد من الأحلام" (No More Dream) نجاحا بسبب موضوعها حول صعوبات فترة المراهقة والبلوغ في كوريا الجنوبية.

وانطلقت الفرقة بعد ذلك بعدد كبير من الأغاني حول المشكلات الاجتماعية للشباب، وفي ذلك الوقت كان من النادر جدا استخدام المجموعات الموسيقية النقد الاجتماعي الصريح في أعمالها، ولكن بعد ذلك أصبح رائجا.

وكانت الفرقة في الأصل فرقة هيب هوب، ثم تطور أسلوب موسيقاها ليشمل مجموعة واسعة من الأنواع، وغالبا ما تركز كلمات أغانيها على التعليقات الشخصية والاجتماعية، وتتطرق إلى مواضيع الصحة النفسية ومشاكل الشباب في سن الدراسة والفقدان والرحلة نحو حب الذات والبحث عن الفردية.