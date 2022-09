في عام 2013 ، نشر الصحفي الأميركي تشارلز جريبر، كتابه عن ممرض يُعتقد أنه متورط في قتل أكثر من 400 مريض في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بين عامي 1998 و2003. بعد أن خدع العدالة 16 عاما كاملة، قبل أن تُوقع به ممرضة تتمتع بشجاعة هائلة.

وهي القصة التي أخذها المخرج الدانماركي توبياس ليندهولم، ليصنع منها فيلم الإثارة النفسية، "الممرضة الصالحة" (The Good Nurse)، الذي قدم "دراما جريمة حقيقية تقشعر لها الأبدان، توالت آثارها المُروّعة بدون أي تلاعب، مما اعتدناه غالبا في هذه النوعية من الأفلام"، على حد قول الناقد جون بيفور.

الفيلم الذي يُنتظر عرضه على منصة "نتفليكس" (Netflix)، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، عرف طريقه إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي "تي آي إف إف" (tiff) كواحد من أفضل العروض السينمائية لهذا العام، وقوبل بحفاوة من النقاد، الذين توقعوا العديد من الجوائز لنجميه الرئيسيين، جيسيكا شاستين، و إدي ريدماين.

إيمي لوغرين (جيسيكا شاستين)، الأم العازبة الشديدة الجدية، المُحبة لأطفالها؛ والممرضة الجيدة المُنتبهة في وظيفتها، الحريصة على رعاية الآخرين رغم مرضها، في تجسيد لمعاني التفاني والرحمة.

تعاني إيمي من مرض في القلب يسبب لها نوبات متكررة من صعوبة التنفس، ويتوقع طبيبها أن تكون معرضة لخطر الموت في أي وقت، إذا لم تُجر عملية جراحية لزراعة قلب، بشكل عاجل جدا.

لكن، لأنه لا يزال أمامها عام كامل لتستحق الحصول على تأمين صحي يسمح لها بإجراء الجراحة، فليس أمامها إلا مواصلة العمل، بغض النظر عن الألم والضغوط التي يسببها لها مرضها، الذي يجعل من الصعب عليها القيام بمهام جسدية شاقة؛ كالتعامل مع جسد مريض في غيبوبة، أو صعود الدرج، بالإضافة إلى مواجهة الحالات الحرجة، والوفيات المستمرة وغير المبررة في مكان عملها.

لم يلاحظ أي من زملاء إيمي ما تعانيه، أو يهتم بالصعوبات التي تواجهها؛ فقط تشارلز كولين أو تشارلي (إدي ريدماين)، الممرض الجديد "طيب القلب" في وحدة العناية المركزة؛ كان هو أول من قفز بحماس لتقديم المساعدة، وخاطر بتسريب الأدوية اللازمة لعلاجها من صيدلية المستشفى خلسة. وبدا من نوع الشخص الذي تتمنى إيمي أن يكون مسؤولا عنها عند الحاجة؛ كأنه "هبة من السماء، يرعى بناتها، ويطبخ لها".

يتعرف الاثنان على بعضهما البعض، ويطوران رابطة صداقة قوية، ويصبح تشارلي جزءا محبوبا ومفيدا من عائلة إيمي الصغيرة. حتى يَصعُب تخيل أن هذا الرجل الذي يعيش معظم يومه كممرض مثالي، يحرص على ارتداء سترات دافئة فوق ملابسه، ويبدو منتبها جدا لراحة وكرامة المرضى، يمكن أن يرتكب أي خطأ، ناهيك عن إلحاق الأذى المتعمد بأحد.

يظل الأمر عاديا حتى يموت أحد المرضى المسنين، ويشعر مديرو المستشفى أن هناك شيئا ما، حتى لو لم يكونوا متأكدين من ماهيته. لكنهم يضطرون لإبلاغ الشرطة بعد 7 أسابيع من الوفاة، ويشعر المحققون بالحيرة عندما يعلمون أن الجثة قد احترقت، ويشتبهون في ارتكاب مخالفة، ولكن بدون أن يجدوا قضية يمكن ملاحقتها في النهاية.

في هذه الأثناء، تومض أضواء التحذير للمشاهد عندما يشير تشارلي إلى الوظائف التي شغلها، أو البلدات السابقة التي عاش فيها، أو يشتكي من أن زوجته السابقة لن تسمح له برؤية أطفالهما، وكيف كانت بعض الأشياء التافهة في عمله السابق تتسبب في قيام شخص ما بتقديم شكوى زائفة عنه. ويظل تشارلي يسرد هذه الأخبار والمواقف متعمدا تجاهل التفاصيل، إما لتجنب الإحراج، أو بدافع التواضع والظهور بمظهر من لا يريد أن يكون مثارا للاهتمام.

They were meant to save lives… but is her colleague responsible for ending them? 🩺 #TheGoodNurse, a new thriller starring Jessica Chastain and Eddie Redmayne, is coming soon to Netflix. pic.twitter.com/V15AYEXIaN

— Netflix Malaysia (@NetflixMY) July 22, 2022