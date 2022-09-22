وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

توفي قبل قليل الفنان المصري هشام سليم، عن عمر يناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بسرطان الرئة. ومن المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في مصر، وذلك وفق ما أكده نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وكانت شائعات قد أثيرت في مايو/أيار الماضي حول الحالة الصحية لـ"سليم" وإصابته بسرطان الرئة، إلا أنه أكد لمواقع فنية أنه يتمتع بصحة جيدة.

ولد الفنان هشام سليم في 27 يناير/كانون الثاني عام 1958، وهو ابن لاعب الكرة ورئيس النادي الأهلي الراحل صالح سليم الملقب بمايسترو الكرة المصرية.

تخرج في كلية السياحة والفنادق، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن الفنانة فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم" من إخراج حسين كمال. وآخر الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل "هجمة مرتدة" 2021.

ترشيح من فاتن حمامة

كانت الصداقة تجمع بين الفنانة فاتن حمامة وأسرة "كابتن" صالح سليم، الذي شاركها بطولة فيلم "الباب المفتوح" عام 1963، وفي تلك الفترة كان هشام سليم طفلا في الخامسة من عمره، ثم ظهر بعد 9 أعوام مع سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة" في فيلمها "إمبراطورية ميم" عام 1972، ليؤدي دور ابنها المراهق الوسيم ذي الـ14 عاما، ثم بدأ مسيرته الفنية، ولفت الأنظار وحقق نجاحا واعدا، وشاركها في الفيلم التالي "أريد حلا" عام 1975. ثم في العام التالي 1976 اختاره المخرج الكبير يوسف شاهين والنجم الكبير محمود المليجي في فيلم "عودة الابن الضال" في مسيرة تبدو واعدة لنجم شاب لم يكمل الـ20 عاما بعد، لكنه سيتوقف عن التمثيل لينهي دراسته الجامعية في مصر عام 1981، قبل أن ينتقل إلى العاصمة البريطانية للدراسة في الأكاديمية الملكية في لندن.

شارك "سليم" في بطولة عدد كبير من المسلسلات والأفلام، أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية"، و"الراية البيضا" و"امرأة من زمن الحب" و"المصراوية" و"أهالينا" و"السيرة العاشورية" و"هوانم غاردن سيتي" و"أرابيسك" و"حرب الجواسيس".

كما شارك في بطولة أفلام مثل "تزوير في أوراق رسمية" و"أرض الأحلام"، وكان فيلم "45 يوما" آخر أعماله السينمائية في عام 2007. وقدم قبل سنوات برنامجا أسبوعيا حواريا يحمل اسم "حوار القاهرة" على إحدى الفضائيات.