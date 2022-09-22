نجوم كبار وأعمال تستحق التكريم.. مهرجان القاهرة للدراما يرد الجميل لأهل الفن

تفاعل واسع وتغطية كبيرة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والمتخصصة في مصر لافتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

المهرجان -الذي افتتح الأربعاء- حضرته نخبة كبيرة من الفنانين نجوم الدراما المصرية على مدار السنين السابقة، وكُرّم فيه عدد كبير منهم، إلى جانب العاملين في صناعة الدراما المصرية.

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو للممثلين المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك في عدة فئات، هي: أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، وأفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل "تتر".

ووزعت جوائز المهرجان على أكثر من فئة، هي: تكريم الإبداع، وتكريم المسلسلات، وتكريم تحت عنوان "أسعدتمونا"، إلى جانب "نجوم خلف الكاميرا"، و"تكريم العطاء"، وأخيرا جوائز المهرجان الرسمية.

جوائز المهرجان

وحصد مسلسل "جزيرة غمام" عددا من جوائز المهرجان؛ هي جائزة أفضل مسلسل، وجائزة أفضل ممثل لأحمد أمين، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ وحصل عليها الفنان رياض الخولي عن دوره في المسلسل، كما حصل المسلسل على جائزة أفضل ديكور وأفضل تصوير وأفضل مؤلف.

وحصل مسلسل "راجعين يا هوى" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما حصل الفنان نور النبوي على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في المسلسل، في حين حصلت الفنانة رحمة أحمد على جائزة أفضل فنانة صاعدة عن دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي".

حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في "#الكبير_أوي_6".. ظهور خاص لـ #رحمة_أحمد في افتتاح #مهرجان_القاهرة_للدراما pic.twitter.com/k0hOZ4b6bG — e3lam.com (@E3lam) September 22, 2022

أما مسلسل "المشوار" للفنان محمد رمضان، فقد حصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة ندى موسى.

وحصلت الفنانة منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح" الذي حصد أيضا جائزة أفضل مخرج للمخرجة كاملة أبو ذكري. أما أفضل موسيقى تصويرية فحصل عليها مسلسل "فاتن أمل حربي".

أبرز المكرمين

وخلال فعاليات المهرجان أُعلن تكريم أسرتي مسلسلي "الاختيار" و"العائدون"، كما تم تكريم نجوم الدراما: الفنان صلاح السعدني والكاتب محمد جلال عبد القوى والمخرج جمال عبد الحميد واسم الكاتب والمنتج ممدوح الليثي.

وتحت عنوان "فنانون تركوا بصمات لا تُنسى" تم تكريم الفنانين أمل إبراهيم وعبد الله مشرف وعواطف حلمي وفادية عكاشة وفكري صادق، وقيس عبد الفتاح، ومحمد فريد، وناجى سعد، ونعيم عيسى.

أما عن النجوم خلف الكاميرا، فقد تم تكريم المخرج المنفذ وحيد محب والمخرجة المنفذة سامية شاهين، و"الأسطى حسن جاد والأسطى محمد زنيتا".

على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما| #سميحة_أيوب: سعيدة إن النقابة عملت مهرجان للدراما و"المتحدة" احتضنته pic.twitter.com/YygycNSDcP — e3lam.com (@E3lam) September 21, 2022

لجان المهرجان

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة المهرجان من نخبة من صناع الدراما في مصر، برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى 14 عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامي.