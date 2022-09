نجوم كبار وأعمال تستحق التكريم.. مهرجان القاهرة للدراما يرد الجميل لأهل الفن

تفاعل واسع وتغطية كبيرة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والمتخصصة في مصر لافتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

المهرجان -الذي افتتح الأربعاء- حضرته نخبة كبيرة من الفنانين نجوم الدراما المصرية على مدار السنين السابقة، وكُرّم فيه عدد كبير منهم، إلى جانب العاملين في صناعة الدراما المصرية.

ويمنح المهرجان فرصة المشاركة لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو للممثلين المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك في عدة فئات، هي: أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، وأفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل "تتر".

ووزعت جوائز المهرجان على أكثر من فئة، هي: تكريم الإبداع، وتكريم المسلسلات، وتكريم تحت عنوان "أسعدتمونا"، إلى جانب "نجوم خلف الكاميرا"، و"تكريم العطاء"، وأخيرا جوائز المهرجان الرسمية.

وحصد مسلسل "جزيرة غمام" عددا من جوائز المهرجان؛ هي جائزة أفضل مسلسل، وجائزة أفضل ممثل لأحمد أمين، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ وحصل عليها الفنان رياض الخولي عن دوره في المسلسل، كما حصل المسلسل على جائزة أفضل ديكور وأفضل تصوير وأفضل مؤلف.

Cairo Drama Festival grants the best supporting actor award to Reyad Elkholy.#Egypt #CairoDramaFestival

#CDF22 | #مصر #مهرجان_القاهرة_للدراما pic.twitter.com/96v14OFTox

