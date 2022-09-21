محمد رمضان يرد على حملة لمنع حفلته بالإسكندرية: سأذهب بلا حراسة

حسم الفنان المصري محمد رمضان الجدل القائم حول ما تردد بشأن إلغاء حفله في مدينة الإسكندرية، بعد حملات الضغط التي طالبت بعدم إقامته في المدينة ورفض الأهالي له، وأكد أن الشركة المنظمة للحفل باعت بالفعل ما يقرب من 70% من التذاكر قبل 17 يوما من الحفل.

التحدي

ووجّه الفنان محمد رمضان -عبر مقطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك- رسالة للسيد محافظ الشرقية الأسبق الداعم لحملة "إسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان" بأنه سيذهب على الفور للإسكندرية وسط الجمهور ليعرف أسباب الحملة رغم بيع التذاكر، من دون أن يستعين بحراسة.

وتحدى رمضان المحافظ الأسبق بأن ينزل بنفسه للمواطنين "الغلابة" ليعرف أسباب ضيقهم وحزنهم أو يهتم بأزماتهم، مؤكدا أنه في الطريق إلى المدينة ذات 6 مليون مواطن، وهو ما قوبل أيضا بحالة من الجدل في التعليقات بين من يرى استغلاله شهرته في جذب المواطنين، ومن أشاد بموقفه.

مسؤول سابق يدعم الحملة

ويأتي الفيديو ردا على ما كتبه الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الذي أعلن دعمه للحمة التي تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء حفل محمد رمضان الغنائي في الإسكندرية.

وكتب المسؤول الأسبق "عاشوا الإسكندرانية مصر بخير.. كفاية قرف".

وكانت الحملات انطلقت بعد الإعلان الحفل تحت عنوان "غير مرحب بك" بعد ساعات من الإعلان عن تنظيم حفل محمد رمضان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر"، من خلال وضع علامة (x) على الملصق الدعائي الخاص بالحفل، إلا أن محمد رمضان تجاهل الحملة فترة وانشغل بأغنياته الجديدة.

وكان محمد رمضان احتفل مؤخرا بوصول أغنيته الأخيرة "دوشة" إلى 7 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأسبوع على قناته الرسمية على يوتيوب متصدرة المشاهدات على المنصة عدة أيام.

جدل وانتقادات

وكثيرا ما تجاهل محمد رمضان الانتقادات التي طالته الفترة الماضية، بسبب تصريحاته ضد الفنانين، إذ أثار مؤخرا أزمة مع أسرة الفنان الراحل فريد شوقي بسبب انتقاده أدوار الفنان الراحل ووصفه بأنه قدم أدوارا بها بلطجة أكثر شدة من تلك التي تتضمنها أفلام رمضان.

وهو ما جعل أسرة الفنان الراحل وابنته ناهد فريد شوقي تقوم بالرد، وأيضا حفيدته الفنانة ناهد السباعي التي قالت على صفحتها على إنستغرام "أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم".

وعندما علقت الفنانة سميرة عبد العزيز قبل فترة بأنها لا ترفض العمل مع محمد رمضان ولا ترفض تقديم دور والدته، رد عليها بأن الشخصية المقبلة له يتيم الأم، وهو ما عرضه أيضا للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام أيضا، بدأت أزمة جديدة لرمضان بعد تصريحاته بأنه لا يمكنه أن يقدم دور "صبي عالمة" كما يقوم البعض، وقال رمضان خلال لقاء مع الإعلامية نجوى إبراهيم عام 2016 تمت إعادته مؤخرا على قناة النهار "فنان كبير قدم شخصية صبي عالمة لو هشحت لن أقدم هذا الدور".

ورد الفنان فاروق فلوكس -الذي قدم الدور في فيلم "الراقصة والسياسي" في تصريحات لأحد المواقع المحلية قائلا "شكرا يا أخي، شكرا أنك شاب من الشباب الجديد، اللي بقيت بتاخد ملايين، وبقيت تهاجم كبار الفنانين القدامى، اللي هما حفروا الصخر ومكانوش بياخدوا المبالغ دي، وأنت ممثل كويس لكن بأدوار محدودة".