وفاة المخرج المصري علي عبد الخالق بعد صراع مع السرطان

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعدد من المؤسسات الفنية المخرج علي عبد الخالق الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 78 عاما بعد معاناة مع المرض.

وكتب هشام علي عبد الخالق على صفحته بموقع فيسبوك "البقاء لله أبي في ذمة الله، اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك"، وأكد ابن شقيقه أحمد عبد الخالق الخبر، وقال عبر صفحته أيضا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمه الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبد الخالق، توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان".

وكتب السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال على حسابه على تويتر "انتقل إلى رحمة الله المخرج المصري الكبير شديد العذوبة والجمال والمصرية، انتقل صاحب أغنية على الممر والأفلام المصرية ذات الطعم والطابع والمعنى المصري".

وصرح هشام نجل المخرج الراحل بأن صلاة الجنازة ستقام على والده غدا السبت بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر مباشرة.

أزمة صحية

وكان المخرج علي عبد الخالق أعلن إصابته بسرطان العظام في يوليو/تموز الماضي، وقال خلال مداخلة تلفزيونية إنه اكتشف إصابته فقط قبل 3 أسابيع، بعد أن بدأ يشعر بألم في ذراعه اليسرى فتوجه إلى طبيب متخصص في العظام، وبعدها أصيب بفيروس كورونا، واستمر فترة في العلاج، ثم تعافى وبدأ إجراء الفحص الطبي اللازم.

وأضاف عبد الخالق أنه فوجئ بطلب الطبيب بإجراء أشعة رنين ثم مسحة ذرية علم من نتائجها أنه مصاب بالسرطان.

وفي الأسابيع القليلة الماضية تدهورت حالته الصحية، وطالب عدد من السينمائيين وزملائه بالاهتمام بحالته الصحية ورعايته على نفقة الدولة.

أغنية على الممر

علي عبد الخالق -المولود في التاسع من يونيو/حزيران 1944، لأسرة تهتم بالثقافة والفنون- التحق بالمعهد العالي قسم إخراج عقب انتهائه من الدراسة الثانوية.

وبدأ مشواره الفني بتقديم العديد من الأفلام التسجيلية؛ أشهرها "أنشودة الوداع"، وحصل وقتها على عدة جوائز، منها الجائزة الثانية من مهرجان لايبزيغ السينمائي بألمانيا.

وحصل فيلمه "السويس مدينتي" على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

وفي عام 1972، قدم أول فيلم روائي له وهو "أغنية على الممر"، الذي يعد أشهر أفلامه وحقق له نجاحا كبيرا، والفيلم تناول نكسة 1967، وحصل من خلاله على العديد من الجوائز، منها الجائزة الثانية من مهرجان كارلو فيفاري وجائزة مهرجان طشقند السينمائي.

وشكل ثنائيا مع المؤلف محمود أبو زيد في عدة أفلام، منها "العار" و"الكيف" و"جري الوحوش" و"البيضة والحجر"، ومن أفلامه الشهيرة أيضا "إعدام ميت".

واتجه للتلفزيون وقدّم عددا من المسلسلات، منها "نجمة الجماهير" و"البوابة الثانية" الذي قدمه عام 2009 وهو آخر أعماله.