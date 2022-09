بفارق ضخم، تصدّر النجم توم كروز قائمة مشاهير هوليود الأعلى أجرا لعام 2022، فمع أنه لم يتلق سوى 13 مليون دولار عن دوره في فيلمه الأخير "توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick) -حسب ما جاء في مجلة "فاريتي" (Variety)- فإن ذلك يندرج تحت بند التعاقد الذكي الذي أجراه كروز، إذ اختار التضحية بأجر كبير مقدما، مقابل نسبة من إجمالي إيرادات التذاكر.

فالفيلم -الذي بدأ عرضه في 27 مايو/أيار الماضي وما زال متاحا في بعض دور العرض- جنى حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليار دولار، مما سمح بأن يصل أجر كروز عنه إلى 100 مليون دولار قابلة للزيادة.

#TomCruise will earn over 100 Million Dollar for #TopGunMaverick 💥

“I would never bet against Tom Cruise,” says one studio executive, noting that Cruise is superhuman when it comes to crisscrossing the globe promoting his movies (though he doesn’t do print interviews). pic.twitter.com/yvk3GSwbdm

— Tom Cruise News (@TCNews62) July 20, 2022