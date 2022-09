"مشروع الأحلام"، هكذا وصف المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا فيلمه القادم "ميغالوبوليس" (Megalopolis)، الذي يعمل عليه منذ أكثر من 20 عاما. بدأ الأمر في العام 2001، غير أن أحداث 11 سبتمبر/أيلول في العام ذاته أخرجت العمل عن مساره، لتظل قصة الفيلم طوال السنوات السابقة في ذهنه بين التطوير والتغيير، وأخيرا آن الأوان لترى النور.

Great Opportunity!

Francis Ford Coppola is conducting an open call in the Atlanta area for those who wish to be a part of his upcoming film, “Megalopolis”,

Shooting November 2022-March 2023 in Atlanta and New York. https://t.co/0kaJZqItNE

— Hollylist (@HollylistJobs) September 13, 2022