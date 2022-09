كيف تصنع "سيناريو" يصمد أمام اختبار الزمن؟ كريستوفر نولان يجيبك

7 نصائح مهمة من صانع ثلاثية "فارس الظلام" لكُتاب السيناريو الجُدد

كريستوفر نولان كاتب ومخرج ومنتج من أشهر صناع السينما في هوليود، طالما جمعت أعماله بين إشادة النقاد والإيرادات المرتفعة والشعبية الجارفة، مثل أفلام "تذكار" (Memento)، و"ذا بريستيج" (The Prestige)، وثلاثية "فارس الظلام" (The Dark Knight)، و"بين النجوم" (Interstellar)، و"استهلال" (Inception)، و"عقيدة" (Tenet).

هذه الأفلام الملحمية التي صنفها بعض النقاد ضمن أفضل الأفلام في تاريخ السينما، بجانب حصدها مجموعة ضخمة من أهم الجوائز؛ كتبها وشارك في إنتاجها كريستوفر نولان.

ودائما أتت كتابات نولان مختلفة ومُثيرة للتساؤلات، بسبب أساليب السرد غير التقليدية التي يعتمدها في كل مرة، وفي محاولة منه لمساعدة المؤلفين الجدد قرر أخذنا خلف الكواليس، وتقديم بعض النصائح الأساسية اللازمة لمن ينوون احتراف كتابة السيناريو.

نصيحة نولان الأساسية للكُتّاب ألا يبدؤوا الكتابة إلا بعد معرفة أين وكيف سينتهي بهم الأمر؛ فكلما كان السيناريو مكتملا خرج للنور بسرعة وسلاسة. أما في ما يتعلّق باختيار الموضوع، فيرى أنه من الأفضل للكاتب أن يبحث عما يثير اهتمامه أو يُلهمه، بل وحتى المواضيع ذات الأسئلة التي تُطارده هو شخصيا ويبحث لها عن إجابات.

ومن ثمّ يسعى لتقديم أي من ذلك بطريقة تُثير اهتمام الجمهور وتحثهم على التفكير والتفاعل مع العمل، فالشغف مُعديًا بطبيعته، وإذا كان صاحب النص شغوفا بما يفعله، فسرعان ما ستنتقل تلك الطاقة والذبذبات الحماسية للمشاهدين وتجعلهم جزءا من الأحداث والصراع القائم على الشاشة.

ما الذي تجيده في الكتابة؟ سؤال أساسي يجب أن يوجهه الكاتب لنفسه، هل أنت أفضل في فئة دون غيرها؟ هل تتفوق في الحوار؟ هل تميل إلى الاستعارات والأفكار الفلسفية؟ أم تُجيد صُنع الأحجيات ووضع قطع البازل واحدة تلو الأخرى في المكان المناسب؟

العثور على إجابات للأسئلة السابقة لن يلبث أن يُيسّر على صاحبها ابتكار العمل المناسب لطاقاته وإمكاناته، خاصة إذا صاحب ذلك الاجتهاد. الكاتب يختار صناعة فيلم يود هو نفسه مشاهدته بوصفه أحد المتفرجين، وفي هذه الحالة يؤكد نولان أن العمل الناتج لن يكون مُبتذلا أبدا.

رغم أن صناعة الأفلام قد تكون لها بعض القيود الإنتاجية أو الرقابية، فإن الكتابة نفسها بلا حدود؛ فالكاتب يستطيع كتابة ما يحلو له، وتَخَطّي كل ما هو مُتوقّع، سواء بسرد القصص أو الاستعارات.

لكن في الوقت نفسه، وحتى لو كانت القصة تدور في عالم غير منطقي أو قابل للتصديق يظل من اللازم على الكاتب أن يضع قواعد خاصة لذلك العالم، تُعرّف الجمهور إليه، على أن تكون سهلة الفهم.

أحد عوامل جذب القصة أن تأتي غامرة بالعواطف التي تُجبر الجمهور على استحضار مشاعرهم واستقطاب تعاطفهم تجاه الأبطال، خاصة حين تكون دوافع الشخصيات واضحة وحاضرة.

ينصح نولان الكاتب بأن يجعل شخصياته حقيقية قدر الإمكان، لها رغبات ودوافع وخيارات مُحفّزة وصادقة والأهم مُسبّبة، ليستطيع الجمهور التماهي معهم ووضع نفسه مكانهم، والتفكير في منطق الأبطال.

الأمر الذي سيزيد تعلقهم بالقصة وتتبعهم الأحداث بتركيز وكثير من الأدرينالين؛ فالمواقف وردود الأفعال تحدث لأسباب وليس لأن صانع العمل يُريد ذلك، ومع كل رد فعل يتطور البناء الدرامي ويدفع العمل نحو طريق جديد يخدم الأحداث.

Writing advice from Christopher Nolan:

“People can talk about who they are and what motivates them, but you don’t trust them. You wait and see what do they do. What do they do to each other.”

