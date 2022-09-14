الجواهرجي يعيد منى زكي إلى محمد هنيدي

يعيد فيلم "الجواهرجي" الممثليْن المصريين محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي عرض عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

ويقوم هنيدي في الفيلم بدور جواهرجي (تاجر مجوهرات) وتؤدي منى زكي دور زوجته، اللذان تحدث بينهما مشاكل تصعب حياتهما.

وتدور الأحداث في إطار تراجيدي كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من آسر ياسين، لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

ويتجه صناع الفيلم لطرحه في دور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل وتحديداً في يناير/كانون الثاني 2023 كموعد مبدئي، حيث يتبقى أقل من أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل.

وكان فيلم "الإنس والنمس" آخر ما قدمه هنيدي في السينما إلى جانب منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وتم عرضه في أغسطس/آب من العام الماضي.

أما زكى فعرض لها في عيد الفطر الماضي فيلم "العنكبوت" بمشاركة البطولة مع أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى.