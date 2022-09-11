حالة من التنمر تعرّضت لها الممثلة المصرية ميرفت أمين التي طالما عُرفت كأيقونة للجمال، بعد نشر صورة لها أثناء مراسم عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وكان الحزن مسيطرا عليها وتملأ وجهها التجاعيد.

المتنمرون انقسموا إلى فريقين: الأول ركّز على ظهور علامات الكِبَر على ميرفت أمين، مقارنا بينها وبين صورها خلال فترة الشباب، أما الثاني فاستنكر خروجها لمكان متواجد فيه الإعلام من دون مساحيق تجميل أو اهتمام بإطلالتها.

تصيد منصات التواصل الاجتماعي

عقّبت ميرفت أمين نفسها في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي رامي رضوان، قائلة "لا أعرف لماذا تتصيدني السوشيال ميديا، يتكلمون عن عزاء ويقولون شكلها مهموم وكبرت، هل المطلوب مني أذهب إلى عزاء بمكياج كامل؟ أنا تعودت ولم أعد أهتم، لكن لماذا يتعمدون إيذاء مشاعر الناس؟"

من جهتها، علّقت ابنتها منة حسين فهمي على ما يجري "والدتي ليس لديها أي تعامل أو حسابات على منصات التواصل، وعلى كل حال فهي ليست حزينة بسبب ما قيل عنها وإنما بسبب فقدها العديد من هؤلاء الذين طالما اعتبرتهم بمثابة أهلها خلال العامين الماضيين".

وأضافت "سبب ذهابها للعزاء لقضاء الواجب، ولأنها امرأة واثقة في حالها وراضية عن شكلها ذهبت على طبيعتها، وعلى كل فهي جميلة، كذلك كل النساء جميلات بكافة أعمارهن".

جدير بالذكر أن ميرفت أمين خسرت كثيرا من الأصدقاء خلال فترة قصيرة إثر تفشّي فيروس كورونا؛ مما أثّر بدوره على حالتها النفسية وأصابها بحزن مُستحق وعميق، وعلى رأسهم النجمتان وصديقتا العمر دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، كذلك أثر فيها رحيل كل من سمير صبري وسمير غانم، بالإضافة إلى من فقدتهم من الفنانين، فوفقا لتصريحات ابنتها خسرت أيضا البعض من خارج الوسط، و"قد يترك الوجع في قلبها غصة لن تزول بسهولة".

منة حسين فهمي عن ضجة صور والدتها ميرفت أمين “هي حقيقية في كل حاجة.. وهي جميلة وكل ست جميلة في كل مراحل عمرها pic.twitter.com/m10oF6Hoac — ⚡ahmed⚡ (@ahmed___366) September 8, 2022

كبرنا كما ستكبرون يوما

تلت ذلك موجة من التضامن مع ميرفت أمين، سواء من الجمهور أو زملائها من الفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، آخر ذلك صدر من الممثلة السورية رغدة، التي نشرت منشورا صارما عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه "كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يوما، لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح".

وأضافت "كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع، نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشفيا أو تلذذا حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية، فاتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ما كتبته".

نجوم الوطن العربي يتضامنون

من الفنانات اللاتي سارعن بدعم ميرفت أمين عبر نشر صور لهن بصحبتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم التي وصفتها بأمها الثانية، والمطربة اللبنانية سيرين عبد النور التي أشادت بتاريخ ميرفت أمين الطويل والمثمر في السينما والتلفزيون.

قمر كل عمرها وبكل اوقاتها نجمة شاركت بصنع تاريخ وحاضر الفن المصري من خلال افلام ومسلسلات ولا اجمل #ميرفت_أمين #كل_الحب 🤍 pic.twitter.com/9lTVdtLlQ1 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 8, 2022

أما الممثلة السورية سوزان نجم الدين فوجهت حديثها للمتنمرين، ووبّختهم ووصفتهم "بناقصي العقل والدين والمجرمين"، على حد تعبيرها.

هي ميرفت أمين يامجرمين..

إنّو كبرت؟اي كبرت وانشالله كلنا منكبر متل كبرتا الحلوة..أما انتو ؟ الله لايكبركن ويحرمكن تشوفوا تجاعيدكن ياللي عمتتنمروا عالكبر وكأنوا شي عيب؟!

هزُلت والله ياناقصين العقل والدين..فعلا نحنا بآخر الزمان

#ميرفت_أمين قمر ورح تضلي قمر❤️ pic.twitter.com/CVlZcpglHO — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) September 8, 2022

وكذلك دعمها كل من حسن الرداد وعصام السقا وطارق لطفي، واصفين إياها بأجمل فنانة عربية.

كما دافع عنها النجم اللبناني راغب علامة، الذي وجه رسالة إلى ميرفت أمين قائلا "دعيهم ينبحون واضحكي، ضحكتك الجميلة تقتلهم. نحبك كثيرا".

نفايات بشرية يتنمرون على أميرة الشاشة ميرفت أمين!!! لا حول ولا قوة الا بالله .. هل هم يستطيعون الوصول الى كعب جزمتها لكي يتنمروا عليها من خلال حسابات مزورة؟!#ميرڤت_أمين دعيهم ينبحوا واضحكي. ضحكتك الجميلة تقتلهم. نحبك كثيراً ❤️ — RaghebAlama (@raghebalama) September 8, 2022

أما الممثل المصري توفيق عبد الحميد فأكد أنه بعد حالة التنمر التي مورست ضد الفنانة ميرفت أمين من دون أدنى مراعاة سواء للمناسبة التي ظهرت فيها أو عوامل الزمن التي لن ينجو منها أحد؛ اتخذ قرارا نهائيا بعدم الظهور بالعكاز (العصا) التي يتكئ عليها في أي مناسبة عامة، رغم حاجته لها نتيجة الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرا.

طارق لطفي .. ميرڤت أمين ستظل فتاة أحلامي ❤️ pic.twitter.com/L3vYambKlt — Behind بالعربي (@behindzascene) September 7, 2022

لم يقتصر الأمر على أهل الفن ولا المشاهدين، بل امتد لجهات أخرى من بينها الكتّاب والصحفيون الذين نددوا بخطر التنمر، الذي صار منتشرا على منصات التواصل الاجتماعي خاصة ضد المشاهير وكبار السن، وأشاروا إلى ضرورة التصدي له.

من بين هؤلاء: الإعلامية اللبنانية مريم شهاب، ومقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات، والصحفي والباحث الاستقصائي العراقي محمود النجار، والمنتج والإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي.

في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد اخر ظهور لها، ليه؟ لانو كبرت والتجاعيد بينت عوجها … مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة!! كيف يعني #ميرفت_أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب! #الله_يعين #هبل pic.twitter.com/Twy66FvrDW — Mariam Chehab (@MariamChehabb) September 7, 2022

الفنانة القديرة #ميرفت_أمين في صورتين 30 عاماً و 80 عاماً، وبينهما 50 عاماً من العطاء والجمال والفن. تعرضت هذه الفنانة العظيمة لموجة تنمر وسخرية بطريقة غير أخلاقية، وأثار الإعلام وتعليقات السوشل ميديا إحباطاً كبيراً في نفسها.. وهذا التصرف غير مقبول وخطر جداً، وعلينا أن نرفضه. pic.twitter.com/qU89oKoeFD — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) September 7, 2022

في زمن ميرفت أمين كانت مصر تحتضن أجمل جميلات الأرض.. سعاد حسني ونجلاء فتحي ومديحة كامل وشمس البارودي وسهير رمزي ونبيلة عبيد.. وكانت أجملهن ❤️ pic.twitter.com/KRqQ2vR8m5 — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) September 8, 2022

نعم كبرت #ميرفت_أمين ،لكنها سعيدة وراضية وفخورة بتجاعيد وجهها ، من لا يحترم هذه القناعة وهذا الرضى هو إنسان ناقص ،هذا العنف الإجتماعي القائم على تنميط الصورة ليس إلا جهل وتخلّف #خسئتم — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) September 7, 2022

وصولا إلى رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي التي وجهت رسالة إلى الفنانة ميرفت أمين طالبتها فيها بألا تحزن، معلنة أن الجميع يقدرها ويحترمها، أما المتنمرون فلا يستحقون أن يحسب أحد حسابهم.