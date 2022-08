أعلنت منصة "هولو" الأميركية عن بدء تجهيزاتها لمسلسل محدود بعنوان "الشيطان في المدينة البيضاء" (Devil in the White City) لعرضه في عام 2024، من إخراج الحائز على أوسكار مارتن سكورسيزي، ومن بطولة كيانو ريفز، نجم سلسلة "جون ويك".

أول قاتل متسلسل في التاريخ الأميركي

المسلسل الذي يعد أول تعاون بين كيانو ريفز ومارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو، مبني على كتاب يحمل الاسم نفسه من تأليف إريك لارسون، من قائمة الأعلى مبيعا في عام 2003.

ويروي الكتاب والمسلسل القصة الحقيقية لدانيال إتش بورنهام (يؤدي دوره ريفز)، وهو مهندس معماري صاحب رؤية، يتسابق خلال معرض شيكاغو العالمي عام 1893، وتقوده الظروف للتعامل مع الدكتور إتش هولمز، أول قاتل متسلسل في التاريخ الأميركي، ولم يتم حتى الآن الإعلان عمن سيقوم بدور هولمز.

ورغم ظهوره في العديد من المسلسلات والحلقات التلفزيونية، سيكون "الشيطان في المدينة البيضاء" هو أول مسلسل أميركي يؤدي فيه ريفز دورا تلفزيونيا رئيسيا.

كيانو ريفز الذي لعب دور البطولة في عدد من الأفلام التلفزيونية في بداية مسيرته المهنية، يشتهر في المقام الأول بأدواره في العديد من السلاسل السينمائية مثل "الماتريكس" (The Matrix) و"جون ويك" (John Wick)، كما يشتهر ببعده عن الدراما التلفزيونية والمسلسلات.

كما أنه سيكون أول تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي وريك يورن، والفائز بجائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، الذي يملك حقوق إنتاج الكتاب تلفزيونيا منذ عام 2010، كمنتجين تنفيذيين في المسلسل.

كما سيشارك ريفز في الإنتاج كذلك بالإضافة إلى دوره الرئيسي في المسلسل، فيما يكتب سام شاو المعالجة الدرامية للكتاب وسيكون بمثابة مدير العرض والمنتج التنفيذي.

جدير بالذكر أن ريفز ينتظر عرض فيلمه الجديد "جون ويك: الفصل الرابع" (John Wick: Chapter 4) في دور العرض العام المقبل، فيما تجري التجهيزات لفيلمه "جون ويك: الفصل الخامس" (John Wick: Chapter 5) في مرحلة ما قبل الإنتاج.

ويستعد سكورسيزي ودي كابريو لإصدار "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon) خلال العام المقبل، ويعملان بالفعل على تعاونهما المقبل "الرهان" (The Wager) مع منصة "آبل". هذا الفيلم، الذي يستند أيضًا إلى كتاب من تأليف ديفيد جران، يروي قصة حادث غرق سفينة عام 1742.