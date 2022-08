الدراما الكورية تنتصر من جديد.. "لعبة الحبار" يغلب "أشياء غريبة" في عدد المشاهدات

كما هو متوقّع، حقق الموسم الرابع من مسلسل "أشياء غريبة/سترينجر ثينغز" (Stranger Things) معدل مشاهدات عالٍ، في انتظار عرض موسم خامس وأخير، بالإضافة إلى مسلسل فرعي، ومسرحية.

وأضاف "أشياء غريبة" بضعة ملايين من ساعات المشاهدة إلى أرقامه القياسية السابقة في الأسبوع الأخير، فقد تجاوز عدد ساعات مشاهدة الموسم الرابع بنصفيه المجلد الأول والمجلد الثاني رقم 1.32 مليار ساعة في أول 28 يوما من عرضه، وهو الرقم الأعلى لأي مسلسل باللغة الإنجليزية على "نتفليكس"، وأكثر بالضعف من المسلسل التالي له في قائمة المسلسلات الناطقة بالإنجليزية "بريدغيرتون" (Bridgerton) في موسمه الثاني الذي حقق 650 مليون ساعة مشاهدة.

وبعد مرور أسبوعين على طرح الجزء الرابع من "أشياء غريبة/سترينجر ثينغز"، أصبح من الواضح أنه لن يستطيع التغلب على المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" (Squid Game) الذي كسر كل الأرقام القياسية وشوهد بمعدل 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوما من عرضه.

