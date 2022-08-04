الدراما الكورية تنتصر من جديد.. "لعبة الحبار" يغلب "أشياء غريبة" في عدد المشاهدات

كما هو متوقّع، حقق الموسم الرابع من مسلسل "أشياء غريبة/سترينجر ثينغز" (Stranger Things) معدل مشاهدات عالٍ، في انتظار عرض موسم خامس وأخير، بالإضافة إلى مسلسل فرعي، ومسرحية.

وأضاف "أشياء غريبة" بضعة ملايين من ساعات المشاهدة إلى أرقامه القياسية السابقة في الأسبوع الأخير، فقد تجاوز عدد ساعات مشاهدة الموسم الرابع بنصفيه المجلد الأول والمجلد الثاني رقم 1.32 مليار ساعة في أول 28 يوما من عرضه، وهو الرقم الأعلى لأي مسلسل باللغة الإنجليزية على "نتفليكس"، وأكثر بالضعف من المسلسل التالي له في قائمة المسلسلات الناطقة بالإنجليزية "بريدغيرتون" (Bridgerton) في موسمه الثاني الذي حقق 650 مليون ساعة مشاهدة.

🤘LET THE SHOW BEGIN. VOL 2 IS NOW STREAMING 🤘 pic.twitter.com/QDO89bnNay — Stranger Things (@Stranger_Things) July 1, 2022

"لعبة الحبار" يفوز مرة أخرى

وبعد مرور أسبوعين على طرح الجزء الرابع من "أشياء غريبة/سترينجر ثينغز"، أصبح من الواضح أنه لن يستطيع التغلب على المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" (Squid Game) الذي كسر كل الأرقام القياسية وشوهد بمعدل 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوما من عرضه.

manifesting murray's energy at all hours of the day pic.twitter.com/V10uMjJv6A — Stranger Things (@Stranger_Things) July 26, 2022

وفي 25 يوليو/تموز جاء في أعلى قائمة الأعمال الناطقة بالإنجليزية على "نتفليكس" المسلسل الرومانسي "فيرجين ريفر" (Virgin River) في أول أسابيع عرضه بمعدل 87.9 مليون ساعة مشاهدة، لكن مسلسلا كوريا جنوبيا آخر نافسه بشدة هو "المحامية الغريبة يونغ وو" (Extraordinary Attorney Woo) بعدد ساعات بلغت 65.5 مليون ساعة مشاهدة، لتصبح المسلسلات الكورية نقطة قوة للمنصة ربما أكثر من أي لغة أخرى وحتى الإنجليزية.

المسلسلات الكورية اكتسبت شعبية مع الوقت، واستحوذت على إعجاب المشاهدين خارج آسيا بصورة واسعة، ليس فقط على "نتفليكس"، لكن على مواقع أخرى متعددة، فموقع "دراما فيفر" (DramaFever) المفضل لدى كثير من محبّي الثقافة الكورية يبث ما معدله 800 مليون دقيقة من المحتوى كل شهر، لكن السؤال المهم هنا: ما سر جاذبية هذه المحتوى الكوري؟

هناك كثير من الإجابات لهذا السؤال؛ مثل الاهتمام بالأزياء والتمثيل وشكل الممثلين والموسيقى التصويرية، لكن الأقرب إلى الواقع الجاذبية الثقافية لهذه الأعمال التي تتيح للمشاهد التعرف على عالم مختلف تمامًا عن الثقافة الغربية السائدة حتى لدى المشاهد الشرق أوسطي، فهذه المسلسلات تعرض على المشاهد أعرافا مجتمعية مختلفة.

كذلك أغلب المسلسلات الكورية هي أعمال ذات تصنيف "جي" (G)، أي مناسبة للعرض العام على الجميع، فهي خالية تقريبا من أي لغة بذيئة أو عنف، ونادرًا ما تظهر فيها قبلات، وذلك يجعلها أسهل في الانتشار، وعائلية تمامًا يمكن للجميع مشاهدتها طوال الوقت ومع أي شخص من دون قلق، بعكس الدراما الأوروبية والأميركية.

وحتى مسلسلات الرعب و"الأكشن" مثل "لعبة الحبار" نجد أنه احتوى على مشاهد دموية وعنيفة، مع قليل من الجنس، فذلك جعل كثيرين من الآباء والأمهات يتيحون للمراهقين والأطفال مشاهدته، وهي أكبر شريحة عمرية تشاهد المحتوى الترفيهي.

𓏲ִ SQUID GAME/EL JUEGO DEL CALAMAR ˑ ִ ֗ 𓈒 ⊹ pic.twitter.com/PlEda1Ap0M — 🕸️ (@ccdepresiones) July 30, 2022

الموسم الخامس من "أشياء غريبة"

على الجانب الآخر، بدأ بالفعل التحضير للموسم الخامس من مسلسل "أشياء غريبة/سترينجر ثينغز"، فقد قام فريق كتّاب المسلسل بنشر تغريدة على موقع تويتر تحمل صورة للوح كتابة مع عبارة "اليوم الأول"، مشيرين إلى بداية عملهم على كتابة الموسم.

وفي فبراير/شباط 2022 أعلن الأخوان "دوفر"، مبتكرا المسلسل، أن الموسم الخامس سيكون خط النهاية لمسلسل الرعب والإثارة الأشهر، لكن مع قوسين مفتوحين لمشاريع قادمة تدور أحداثها في العالم الخيالي نفسه، حيث الأسرار والمغامرات، والأبطال غير المتوقعين.

ووفقاً لصنّاع المسلسل، فإن الهدف من الموسم الخامس والأخير وضع خاتمة لكل الشخصيات التي تم إعداد أدوار ممثليها على مدار السنوات الماضية لوضع حد للشر الذي يسكن مدينتهم الصغيرة، ومثل الموسم الرابع ستكون الحلقات طويلة، بعضها يمتد إلى ساعتين مع لمسة ملحمية تجعلها تنافس الأفلام.

وفي نهاية الموسم الرابع عاد الجميع معًا في "هوكينز"، لكن بعكس المواسم الأخرى لم تكن نهاية الحلقة الأخيرة سعيدة، فقد كانت هناك تكلفة لانتصاراتهم السابقة، فالموسم الرابع يعدّ الأكثر قتامة ورعبًا بين المواسم السابقة، ومن المتوقع أن يستمر الموسم الأخير بالوتيرة المظلمة والحزينة نفسها.

وقد أعلن الأخوان "دوفر" سابقًا أن خطة الموسمين الرابع والخامس قد وضعتا معًا كوحدة واحدة، بدلًا من أن يقوم الفريق الإبداعي بالانتظار حتى الانتهاء من الرابع لمعرفة إلى أين سيصل المسلسل، وهذه الأريحية في الوقت أتاحت التوقف الإنتاجي الطويل نتيجة لانتشار وباء "كوفيد-19″، فهذه الفترة لم تتوفر بين المواسم السابقة، عندما عمل الجميع تحت ضغط الوقت والمواعيد النهائية وانتظار المشاهدين.

وبينما ينتظر محبّو مسلسل "أشياء غريبة" بفارغ الصبر الموسم الأخير من المسلسل، لم يُحدد موعد عرضه حتى الآن، وذلك يجعلهم يعيدون مشاهدته مرة تلو الأخرى.