بعد توقف دام أكثر من 40 عاما.. مسلسل الأطفال "غريندايزر" سيعود

فكرة المسلسل تدور على الصراع بين الخير والشر، يمثل الشر "فيغا الكبير" وهو قائد فضائي شرير هدفه السيطرة على جميع كواكب الكون

في ثمانينيات القرن الماضي حقق مسلسل الأطفال الياباني الشهير "غريندايزر" نجاحا مبهرا على مستوى الوطن العربي، وتوقف بنهاية حلقته الـ 74، إلا أنه سيعود وذلك ضمن مشروع جديد.

المشروع الذي أُطلق تحت اسم "بروجكت جي" أعلنته شركة مانغا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، بالتعاون مع شركة دايناميك بلاننغ المالكة لحقوق غريندايزر.

ووفقا لشركة مانغا للإنتاج، ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للإسهام في هذه الشراكة، حيث ستطلق مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ "اليوفو" من عالم غريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، مما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني، بالإضافة لإتاحتها فرصة الفوز بجائزة نقدية للثلاثة الأوائل.

قصة المسلسل

وكانت فكرة مسلسل غريندايزر تدور على الصراع بين الخير والشر، يمثل الشر "فيغا الكبير" وهو قائد فضائي شرير يسكن في سفينته الفضائية في الفضاء الخارجي هدفه السيطرة على جميع كواكب الكون، يستخدم "فيغا" في هجومه على الكواكب الأخرى رجالا آليين وروبوتات ضخمة.

وفي يوم من الأيام يقوم "فيغا الكبير" بغزو كوكب فليد المسالم، لكن يتمكن دوق فليد وهو ابن ملك الكوكب من الهرب من خلال سرقة الغرندايزر الذي كان يطور على كوكب فليد المتقدم علميا.

ويقود غرندايزر إلى الفضاء الخارجي إلى أن يسقط بعد أيام متعبا على كوكب الأرض وبعدها يعثر عليه الدكتور آمون رئيس مركز أبحاث الفضاء في اليابان ويقوم بتبني دوق فليد دون الإفصاح عن حقيقة شخصيته ويطلق عليه اسم دايسكي.

وعندما يبدأ "فيغا الكبير" في مهاجمة كوكب الأرض يتفاجأ بوجود غرندايزر على الأرض، ينضم إلى جانب دوق فليد أبطال آخرون لمساندة غرندايزر، وفي نهاية المسلسل يتمكن دوق فليد وفريقه من القضاء على "فيغا الكبير" وأسطوله.

طموح وقدرات

وبدروه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مانغا للإنتاج عصام بخاري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن "غريندايزر شخصية مهمة ألهمت الأجيال على مدى عقود في مختلف أنحاء العالم، وكون الشركاء باليابان اختاروا شركة مانغا التابعة لمؤسسة مسك ليس تقديرا لنا فحسب، بل هو تقدير للشباب السعودي وطموحهم وقدراتهم".

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانغا للإنتاج المهندس عبد العزيز النغموش، أن "هذه الشراكة دليل على الثقة بالشباب السعودي وإمكانياتهم في مجال التوزيع والتسويق والإنتاج العالمي أيضا سيتوج هذا التعاون بإشراك المواهب السعودية التي أثبتت أنها قادرة على الدخول والمنافسة عالميا".

انطلقت سلسلة الخيال العلمي "غريندايزر" في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1975 واستمرت لمدة 74 حلقة، وعرض المسلسل في بداية الثمانينيات في المحطات التلفزيونية العربية، ولاقى نجاحا هائلا في الوطن العربي، من حيث المشاهدات، وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية.