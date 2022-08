في يوليو/تموز بدأ عرض فيلم "الرجل الرمادي" (The Gray Man) في دور العرض السينمائية بالتوازي مع منصة نتفليكس، كأحدث أفلام الأخوين "روسو"، اللذين اشتهرا بأفلام مارفل، وكذلك في تعاون جديد لهما مع المنصة بعد فيلم "إكستراكشن" (Extraction)، الذي أصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس، مع تقارير بأنه حصل على 99 مليون مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى من عرضه.

هذه المرة الفيلم مقتبس عن سلسلة روايات بالاسم ذاته، وبطولة ريان جوسلينج، وكريس إيفانز وآنا دي ارماس، ويعتبر العمل الأول في سلسلة أفلام ينوي الأخوان تقديمها في السنوات المقبلة مأخوذة من هذه الروايات، وتعدت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار ليصبح أغلى أفلام نتفليكس.

Ryan Gosling's favorite scene in The Gray Man was the hospital fight — and that was because of @dhanushkraja pic.twitter.com/c2LL1Me3ln

يبدأ فيلم "الرجل الرمادي" (The Gray Man) بذكريات "فلاش باك" نتعرف من خلالها على البطل "سيرا سيكس/ ريان جوسلينج" في السجن بعد جريمة قتل ارتكبها، وهناك يجنده أحد عملاء المخابرات الأميركية ضمن فريق من المجرمين يستخدم في القيام بعمليات عنيفة، مقابل بقائهم أحرارا خارج السجون.

تقفز الأحداث إلى المستقبل، عبر مهمة يقوم بها سيرا سيكس يكتشف خلالها أنه يقتل زميله في نفس الفريق، والذي يمرر له قبل وفاته وحدة ذاكرة (فلاش ميموري) تحتوي على أسرار لرؤسائه تؤكد ارتكابهم جرائم حقيقية مستخدمين الفريق، الأمر الذي يجعل البطل شخصيا مستهدفا، ويطارده عميل يدعى "لويد/ كريس إيفانز" مستخدمًا كل الوسائل للوصول إليه.

وتبدو قصة الفيلم مكررة، لأن هذه الحبكة حول العميل الحكومي الذي يكتشف خيانة وسقوط رؤسائه ويضطر للهرب منهم ثم توصيل الوثائق للعدالة ظهرت في عدد كبير من الأفلام، بداية من بعض أفلام جيمس بوند، وحتى سلسلة أفلام "هوية بورن" (The Bourne Identity) وفيلم "سالت" (Salt) لأنجلينا جولي وأفلام أرنولد شوازينغر القديمة.

تلك واحدة من أهم أزمات فيلم "الرجل الرمادي"، إنه يشبه عشرات الأفلام الأميركية السابقة، والفارق الوحيد هنا هو تغيير الأبطال، وكذلك البذخ في تصوير مشاهد الأكشن والانفجارات التي تبهر الكثير من المتفرجين، وبالفعل نجحت في ذلك، ما جعل الفيلم يتصدر المشاهدة على نتفليكس لمدة طويلة نسبيا وهي 8 أيام، ربما لن يغلب في عدد المشاهدات فيلم "Extraction" لكنه بالتأكيد منافس، بعدد 43.55 مليون مشاهدة حتى الآن، ليصبح الخامس في ترتيب الأعلى على نتفليكس.

فيلم "الرجل الرمادي" يبدو لأول وهلة فيلما كبيرا، مليئا بالإثارة والمشاهد المصورة بأفضل التقنيات، ولكنه في الحقيقة ليس سوى محاكاة فاترة لأفلام "أكشن" التسعينيات التي تنتقل فيها الأحداث من قارة لقارة.

وبدا الفيلم أشبه بأعمال المخرج "مايكل باي"، التي تمتلئ بمشاهد الحركة السريعة حتى يفقد المشاهد قدرته على التركيز ومتابعة أبطاله الذين يقفزون في كل مشهد من سيارة تجري إلى مبنى مشتعل.

'THE GRAY MAN' debuts with 88.5 million hours viewed in its first three days.

This is the fifth-biggest debut for a Netflix film behind The Adam Project, The Kissing Booth 3, Don't Look Up, and Red Notice. pic.twitter.com/fm1z6NpEDy

— Film Updates (@FilmUpdates) July 26, 2022