أثناء عودته من حفله في سوريا.. وفاة المغني اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع

توفي فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ (39 عاما) إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق دولي في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية في زحلة عن مندوبة الوكالة، أن الفنان اللبناني جورج الراسي توفي على أثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية، كما توفيت سيدة كانت برفقته.

وبحسب المعلومات التي نقلها موقع "ون تي في لبنان" (one tv Lebanon) "نام" جورج الراسي، وهو يقود السيارة قادماً عبر الحدود السورية مما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع ووفاته على الفور هو والسيدة التي كانت برفقته.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.

كما حضرت فرق الدفاع المدني من مركز المصنع، وعملت على سحب الراسي والشابة من السيارة ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام، وقد أفيد بأنهما فارقا الحياة نتيجة الحادث المروع.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني صباح اليوم السبت عبر "تويتر" عن سقوط قتيلَيْن جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع.

وأوضح الدفاع المدني اللبناني في تغريدته أن عناصره استعانوا "بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية" نظرا إلى "تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث.

قتيلان جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية-البقاع. pic.twitter.com/7FTIaeTJ76 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 27, 2022

وأظهرت صور نشرتها مواقع إلكترونية لبنانية، وصفحات التواصل الاجتماعي سيارة سوداء متضررة بشكل كبير جراء الاصطدام بفاصل إسمنتي.

فيديو عن الحادث المروع الذي أودى بحياة الفنان الشاب #جورج_الراسي وصديقته، اثر عودته من حفل احياه في #سوريا ، بحيث اصطدمت سيارته بالفاصل الاسمنتي الذي يفصل طريقي الذهاب والاياب، وسط غياب للانارة على الطريق.. الرحمة لروحهما.. pic.twitter.com/4DwQxcI7FE — Bila Rakaba (@BilaRakaba) August 27, 2022

كما نشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو قالت فيه إنه الإطلالة الأخيرة للفنان الراحل جورج الراسي خلال حفلة له في سوريا، وذلك قبل وفاته بساعتين.

قبل ان يخطفه الموت فجر اليوم على طريق عام المصنع بعد ارتطام سيارته بالفاصل الاسمنتي، كان الفنان جورج الراسي يحيي حفلة له في سوريا، وهكذا كانت اجواء سهرته قبل رحيله…#onetvlebanon #georgesalrassi #حوادث_سيارات #لبنان #مشاهير #جورج_الراسي pic.twitter.com/iIJTpq79Wz — One TV (@onetvlebanon) August 27, 2022

نعي المغني الشاب

أثار نبأ وفاته حزنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عبر مستخدمون كثر خصوصا على تويتر، عن أسفهم لموت المغني الشاب في سن مبكرة.

"شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي #جورج_الراسي". هكذا نعى الفنان جورج وسوف الشاب المغني جورج الراسي.

يذكر أن الراسي لفت انتباه الجمهور والنقاد الموسيقيين، خصوصاً بفعل تشابه صوته مع خامة المغني السوري الشهير جورج وسوف.

شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي #جورج_الراسي pic.twitter.com/Cr96uN96bc — Georges Wassouf (@wassouf) August 27, 2022

عن جورج الراسي

ولد جورج الراسي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1982، في عائلة فنية، فوالده عازف عود، وتمكن من متابعة قدراته الصوتية والفنية.

وأول عقد أمضاه جورج الراسي كان في عمر الـ16 عاما مع نادي "أوبسيون"، لإحياء حفلات فنية إذ كانت هي فرصته الأساسية للقاء الجمهور.

التقى جورج الراسي عام 1995 بالملحن المشهور سمير قبطي الذي اقتنع بقدرات الراسي، ليصير قبطي منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية "مين يا حبيبي مين".

وبعدها تدرب على اليد الموسيقار شاكر الموجي حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم "حكاية" الذي كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.

وفي رصيد المغني الشاب ألبومات عدة منذ انطلاقته في أواسط تسعينيات القرن الماضي، وأغنيات كثيرة بلهجات مختلفة خصوصا اللبنانية والمصرية، حقق بعضها انتشارا في البلدان العربية.

وتعاون الراسي المتحدر من شمال لبنان، خلال مسيرته مع أسماء معروفة في مجال التأليف الموسيقي والشعر الغنائي العربي في العقدين الماضيين.

كما كان اسمه متداولا في الصحافة الفنية العربية على خلفية حياته الشخصية، بما يشمل أخبار طلاقه أو تقلبات علاقته بشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي.