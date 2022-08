تنطلق اليوم الأحد الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر "بيت التنين" (House of the Dragon) على منصتي "إتش بي أو" (HBO) و"إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، الذي يقدم ملحمة جديدة من عالم الخيال للكاتب جورج آر آر مارتن، ومبنية على كتابه "أغنية النار والجليد".

وتدور أحداث مسلسل قبل نحو 200 عام من أحداث المسلسل الشهير "صراع العروش" (Game Of Thrones) الذي عرضت حلقاته ومواسمه خلال الفترة بين عامي 2011 و2019، ويؤرخ المسلسل إلى بداية نهاية آل تارجارين والأحداث التي أدت إلى حرب آل تارجارين الأهلية، والمعروفة باسم "رقصة التنانين".

ويتشابه عالم مسلسلي "بين التنين" و"صراع العروش"، حيث يقدمان مشاهد من القرون الوسطى، ولكن مع مناطق خيالية، بما في ذلك فجوة حادة بين النبلاء والعامة والملكية.

ويقوم مخرج حلقات المسلسل الأصلي ميغيل سابوتشنيك بإخراج الحلقة الاختبارية والحلقات التالية، ويمثل هذا أول مشروع لسابوتشنيك كجزء من صفقة "إتش بي أو"، حيث سينتج محتوى لكل من "إتش بي أو" و"إتش بي أو ماكس". وأخرج في الماضي 6 حلقات من "صراع العروش"، بما في ذلك حلقات شهيرة للغاية مثل "معركة الأوغاد"، و"رياح الشتاء".

Dragons are here. #HouseoftheDragon premieres tonight on @HBOMax. #HOTD pic.twitter.com/WOihOjoZD3

— House of the Dragon (@HouseofDragon) August 21, 2022