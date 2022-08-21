تنطلق اليوم الأحد الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر "بيت التنين" (House of the Dragon) على منصتي "إتش بي أو" (HBO) و"إتش بي أو ماكس" (HBO Max)، الذي يقدم ملحمة جديدة من عالم الخيال للكاتب جورج آر آر مارتن، ومبنية على كتابه "أغنية النار والجليد".

وتدور أحداث مسلسل قبل نحو 200 عام من أحداث المسلسل الشهير "صراع العروش" (Game Of Thrones) الذي عرضت حلقاته ومواسمه خلال الفترة بين عامي 2011 و2019، ويؤرخ المسلسل إلى بداية نهاية آل تارجارين والأحداث التي أدت إلى حرب آل تارجارين الأهلية، والمعروفة باسم "رقصة التنانين".

ويتشابه عالم مسلسلي "بين التنين" و"صراع العروش"، حيث يقدمان مشاهد من القرون الوسطى، ولكن مع مناطق خيالية، بما في ذلك فجوة حادة بين النبلاء والعامة والملكية.

ويقوم مخرج حلقات المسلسل الأصلي ميغيل سابوتشنيك بإخراج الحلقة الاختبارية والحلقات التالية، ويمثل هذا أول مشروع لسابوتشنيك كجزء من صفقة "إتش بي أو"، حيث سينتج محتوى لكل من "إتش بي أو" و"إتش بي أو ماكس". وأخرج في الماضي 6 حلقات من "صراع العروش"، بما في ذلك حلقات شهيرة للغاية مثل "معركة الأوغاد"، و"رياح الشتاء".

ويتوقع -وفقا لتصريح سابق للشركة المنتجة- أن يتكون المسلسل من 10 حلقات، وشارك جورج مارتن في كتابته مع ريان كوندال.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من:

بادي كونسيدين Paddy Considine

مات سميث Matt Smith

أوليفيا كوك Olivia Cooke

إيما دارسي Emma D’Arcy

ستيف توسان Steve Toussaint

إيف بيست Eve Best

فابيان فرانكل Fabien Frankel

سونويا ميزونو Sonoya Mizuno

وريس إيفانز Rhys Ifans

ميلي ألكوك Milly Alcock

بيثاني أنطونيا Bethany Antonia

فيبي كامبل Phoebe Campbell

إميلي كاري Emily Carey

هاري كوليت Harry Collett

رايان كور Ryan Corr

توم جلين كارني Tom Glynn-Carney

جيفرسون هول Jefferson Hall

ديفيد هوروفيتش David Horovitch

ويل جونسون Wil Johnson

جون ماكميلان John Macmillan

إيوان ميتشل Ewan Mitchell

ثيو نيت Theo Nate

ماثيو نيدهام Matthew Needham

فيا سابان Phia Saban

سافانا ستاين Savannah Steyn

ويعرض مسلسل "بيت التنين" رسميا في الولايات المتحدة عبر منصة "إتش بي أو" وقنواتها التلفزيونية، وفي المنطقة العربية حصلت "أو إس إن" (OSN) على حقوق عرضه.