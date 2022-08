بعد عرضه مباشرة، أعرب الممثل الأميركي جيسي فينتورا في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عن انبهاره بفيلم "الفريسة" (Prey)؛ الذي استقبله النقاد بحماس وحَظي بسيل من الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عرضه لأول مرة على منصة "هولو" (Hulu)، في بداية أغسطس/آب الجاري، في حين حققت أغنية الفيلم انتشارا واسعا.

فينتورا اعتبر الفيلم امتدادا "رائعا، ومبدعا ومدروسا"، لعائلة فيلم "المفترس" (Predator)، الذي قدمه إلى جانب الممثل الأميركي آرنولد شوارزنيغر قبل 35 عاما، وأثنى بشكل خاص على الأداء المتميز لبطلته الأميركية الشابة أمبر ميدثندر.

#PreyMovie Great, great, film. @AmberMidthunder you definitely ain't got time to bleed. Welcome to the Predator family. @DannyTRS Thank you for making a such a thoughtful, creative, and wonderful film.

— Jesse Ventura (@GovJVentura) August 7, 2022