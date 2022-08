بعد 50 عاما من الخطاب "التاريخي".. أوسكار تعتذر عن الإساءة لناشطة هندية

بعد مرور ما يقرب من 50 عاما، أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تشرف على حفل توزيع جوائز الأوسكار؛ اعتذارا رسميا للناشطة الحقوقية ساشين ليتلفيزر، وهي من السكان الأصليين لأميركا، عما تعرضت له من إساءة وتمييز وهجوم خلال حفل توزيع الجائزة عام 1973، بعدما عبرت عن احتجاجها على سوء معاملة صناع السينما للهنود الحمر (السكان الأصليين) والتعامل معهم بعنصرية.

وحضرت الناشطة الحقوقية نيابة عن الممثل الأميركي الراحل مارلون براندو، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب" (The Godfather)، وكجزء من احتجاجه لدعم حقوق الأميركيين الأصليين، لم يحضر إلى الحفل وأرسل ليتلفيزر.

وعند صعودها على المسرح عرّفت نفسها، وقالت إن الممثل "مع الأسف الشديد لا يمكنه قبول هذه الجائزة السخية جدا، وذلك احتجاجا على معاملة صنّاع السينما للأميركيين الأصليين".

حينها تعالت أصوات الحضور؛ إذ هتف بعضهم تشجيعا لها، في حين استهجن آخرون ما تقول، وتعرضت لتهديدات بالاعتقال والاعتداء الجسدي.

وكان الأمر برمته مفاجئا لها، وقد قالت في مقابلة مع الأكاديمية، إنها كانت تخطط لمشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ45 على التلفزيون مثل أي شخص آخر عندما تلقت مكالمة في الليلة التي سبقت الحفل من براندو، الذي تعرف عليها من خلال جارها المخرج فرانسيس فورد كوبولا، وطلب منها براندو أن ترفض الجائزة نيابة عنه إذا فاز بها.

وحضرت بالفعل قبل 15 دقيقة فقط من بداية الحفل، وأعطاها براندو الخطاب الذي ستلقيه أمام الحضور، لكن الخطة أُحبطت، ولم تتمكن من إلقاء الخطاب بعد أن أصدر مخرج الحفل وقتها، هوارد كوش، أوامر لها بالتحدث لمدة 60 ثانية فقط، وهددها قبل دقائق من تقديم الجائزة أن رجال الأمن سيقومون باعتقالها إذا تعدت الوقت المسموح، ولذلك قامت بارتجال الخطاب القصير الذي قدمته.

وأشارت خلال ظهورها على المسرح إلى الورقة التي كتب فيها براندو الخطاب، وقالت إنها لن تتمكن من إلقاء الخطاب المكون من 8 صفحات بسبب ضيق الوقت، لكنها ستشاركه مع الصحافة بعد الحفل.

ولفتت النظر خلال خطابها إلى الأحداث الجارية -في ذلك الوقت- بمنطقة "وندد ني" بولاية ساوث داكوتا، التي شهدت مذبحة عام 1890، أبيد فيها المئات -معظمهم من النساء والأطفال- من قبائل سيو، من ضمن قبائل الأميركيين الأصليين، وفي عام 1973، احتل نشطاء "حركة الهنود الأميركيين" موقع مذبحة "وندد ني" وحاصرتهم الشرطة ومكتب التحقيقات الفدرالي لمدة 73 يوما.

Native American activist and actress Sacheen Littlefeather (Apache/Yaqui/AZ) invites you to a special evening at the Academy Museum.

More details in the thread below ⬇️

(Photo: © Globe Photos/ZUMA Press) pic.twitter.com/WrvebVrO5n

— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) August 15, 2022