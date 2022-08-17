توفيت صباح اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب الفنانة السورية أنطوانيت نجيب في دمشق، عن عمر 92 سنة، بعد مسيرة فنية حافلة خلفت خلالها 150 عملا بين مسرح وسينما وتلفزيون.

ونعى فرع العاصمة السورية (دمشق) لنقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوفيت الفنانة السورية إثر تعرضها لوعكات صحية عدة في المدة الماضية، كما أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم، وكانت تعرضت لأزمات صحية كبيرة، واحدة منها في فبراير/شباط 2019 أدت إلى دخولها العناية المركزة.

مئات الأعمال الفنية

ولدت أنطوانيت نجيب في 20 فبراير/شباط عام 1930 بمدينة درعا السورية، وتعدّ من أبرز نجوم الفن في سوريا، وقدمت في مسيرتها الفنية ما يزيد على 150 عملا بين مسرح وسينما وتلفزيون.

وظهرت ممثلة للمرة الأولى في فيلم "عاريات بلا خطيئة" عام 1967، ثم انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968، وفي عام 1971 شاركت في فيلمي "امرأة تسكن وحدها" و"واحد+واحد".

تميزت بدور الأم

تقمصت أنطوانيت كثيرا من الأدوار، لكنها برعت بوجه خاص في دور الأم، وقدمت أعمالا مسرحية متنوعة وأسهمت بالعديد من الأعمال الإذاعية، وشاركت عام 1973 في فيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة".

ومن أشهر أدوارها التلفزيونية في العام نفسه مسلسل "صح النوم"، وفي عام 1976 شاركت في فيلم "الحب الحرام"، وغابت بعدئذ عن الشاشة وابتعدت عن التمثيل 6 سنوات.

وفي عام 1982 عادت مشاركة في مسلسل "السعد وعد"، ثم بعد ذلك في عشرات الأعمال الفنية بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.