تشهد الدورة رقم 47 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي (من 8 إلى 18 سبتمبر/أيلول المقبل) عرض 63 فيلما من مختلف دول العالم، وذلك ضمن برنامجين رئيسيين للعروض هما "غالا، العروض التقديمية".

وسيتم بهذه الدورة تكريم المخرج الهندي "ساتيا جيت راي" عبر عرض 10 من أفلامه الـ 37، والتي قدمها بين خمسينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، خاصة باللغة البنغالية.

ويعد "ساتيا جيت راي" واحدا من أعظم رواد السينما العالمية، وقد عرف بإنتاج الأفلام التي تحمي القيم وتقدم الترفيه وتنتصر للضعفاء وتسير عكس تيار السينما السائد في الهند.

وتشمل قائمة العروض أعمالا لكبار نجوم هوليود، منهم جينيفر لورانس وبريندان فريزر وتايلر بيري وأوليفيا كولمان وهيو جاكمان وزاك إيفرون ودانيال رادكليف وآخرون.

ويفتتح المهرجان بفيلم "السباحتان" (The Swimmers) للمخرجة الإنجليزية مصرية الأصل سالي الحسيني، والذي لعبت دور البطولة فيه الشقيقتان اللبنانيتان منال وناتالي عيسى، وكذا أحمد مالك وماتياس شفايغوفر وكندة علوش.

وتدور قصته حول الرحلة التي قامت بها السباحتان السوريتان الشقيقتان يسرا وسارة مارديني فرارا من سوريا إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بالأرجنتين عام 2016.

يقول كاميرون بيلي الرئيس التنفيذي للمهرجان في بيان "فيلم (السباحتان) كان أفضل مفاجأة عندما شاهدناه تمهيدا لاختياره للعرض، فهو يحكي عن رحلة مثيرة وملحمية".

وأضاف "يسعدني أن الجمهور في تورنتو سيكون أول من يكتشف فيلم سالي الحسيني الرائع، وأنه في هذا العام في ليلة الافتتاح يمكننا تكريم كل من يخاطر بكل شيء للوصول إلى حياة أفضل وأكثر أمانًا".

سبيلبرغ

ويشهد المهرجان عروضا عالمية أولى لـ 10 أفلام من بينها "عائلة فيبلمان" (The Fableman’s) للمخرج ستيفن سبيلبرغ، والذي يعد واحدا من أساطير الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة، وقد حصل على الأوسكار مرتين، وقدم اثنين من أشهر الأفلام في العالم وهما "قائمة شندلر، إنقاذ الجندي ريان".

يتناول سبيلبرغ في فيلمه الجديد حياته قبل الاتجاه إلى السينما والشهرة، حيث يحكي عن الشاب سامي فيبلمان الذي يكشف سرا يحطم عائلته بأكملها.

ومن كندا تقدم المخرجة ماري نيغي فيلم "أليس، محبوبتي" (Alice, Darling) أما هوبيرت ديفيس فيقدم فيلمه "الجليد الأسود" (black ice) وتعرض أيضا للمرة الأولى عالميا أفلام "معبر الجزار" (Butcher’s Crossing) للمخرجة الأميركية غابي بولسكي و"أعظم شراب على الإطلاق" (Greatest drink ever) للمخرج بيتر فاريلي و"الطائر الطنان" (Hummingbird) للمخرجة الإيطالية فرانشيسكا أرشيبوجي، و"كاتشي ليمبو" (Kachi Limbo) للمخرجة الهندية شوبهام يوغي.

ويعرض في المهرجان كذلك فيلم "المضي قدما" (moving forward) للمخرج الأميركي بول ويتز، و"ابنة السجين" (prisoner’s daughter) للمخرجة الأميركية كاثرين هاردويك، و"ريموند وراي" (Raymond Wray) للمخرج الأميركي رودريغو غارسيا، و"المرأة الملك" (The Woman King) للمخرجة الأميركية جينا برينس -بيثوود، كما يعرض الفيلم الكوري الجنوبي "مطاردة" (Chase) للمخرج لي جونغ جاي للمرة الأولى في أميركا الشمالية.

عروض تقديمية

وفي العروض التقديمية، سيشاهد جمهور المهرجان فيلم القفطان الأزرق (blue kaftan) للمخرجة المغربية مريم التوزاني، ومن إيران يقدم علي عباسي فيلم العنكبوت المقدس (Holy spider) ويقدم جعفر بناهي فيلمه "لا دببة" (no bears).

ويقدم صادق صادق من باكستان فيلم "أرض الفرح" أو(Joy land) ومن نيجيريا يعرض فيلم "فارس الملك" (King’s Knight) للمخرج بيي بانديل، ويعرض أيضا "القديس عمر" (Saint Omar) للمخرج الفرنسي أليس ديوب.

من الولايات المتحدة يأتي فيلم "الحوت" (Whale) للمخرج دارين أرونوفسكي، والذي يقدم فيه البطل بريندان فريزر عرضا محددا لمسيرته المهنية في دراما أرونوفسكي الحميمة بشكل لافت للنظر حول أستاذ اللغة الإنجليزية المنعزل الذي يكافح من أجل العلاقات الشخصية وقبول الذات.