لدى البعض شغف شديد بأشياء غير مألوفة، ويزيد تعلقهم بها لدرجة لا تصدق؛ فتصبح محور حياتهم وما يسعون للتعرف عليه طوال الوقت، وقد يجعل هذا الشغف الكبير حياة صاحبه سعيدة خلال رحلته لاكتشاف ما يحب وإشباع فضوله، ولكن هذا لا يضمن أن النهاية ستكون سعيدة أيضا؛ فقد يقتل الحب الشديد صاحبه.

وفي الوثائقي الجديد "نار الحب" (Fire of Love) الذي تعرضه شبكة "ناشونال جيوغرافيك" (National Geographic)؛ نتعرف على قصة مليئة بالحماس والخوف والسعادة والألم، عن عالمي الجيولوجيا والبراكين الفرنسيين كاتيا وموريس كرافت، اللذين التقيا عام 1966 في جامعة ستراسبورغ، وتزوجا عام 1970، واختارا أن يكرسا حياتهما لشيء غير متوقع على الإطلاق؛ وهو مطاردة البراكين النشطة في جميع أنحاء العالم، وسجلوا ما رأوا لحظة بلحظة، حتى لقيا حتفهما.

وتذاع لأول مرة اللقطات الرائعة التي جمعها الزوجان، والتي تكشف عن أسرار عالم البراكين وما به من أخطار وأهوال، ولكن ما كان لخطر الانفجارات البركانية والحمم المتدفقة ذات اللونين الأحمر والبرتقالي الزاهي أن تزيدهم إلا حبا في هذا العالم المهيب، وكلما اقتربا من الصخور المنصهرة زاد فضولهما أكثر من خوفهما.

لأن نهاية حياة كاتيا وموريس معروفة وليست سرا، بدأ الوثائقي سرد الأحداث من النهاية، وتحديدا من الثاني من يونيو/حزيران 1991، عندما كان الزوجان في جبل أونزين باليابان، ويظهران معا في مزاج جيد وأجواء حماسية، لكن سرعان ما يقطع هذه الصورة صوت رواية الفيلم ميراندا جولي بقولها "غدا سيكون يومهما الأخير"، حيث انفجر البركان في اليوم التالي، وأودى بحياة الزوجين و41 آخرين.

وعلى غير المتوقع تدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة الحب الثلاثية التي جمعت بين كاتيا وموريس والبراكين، وفضولهما غير العقلاني للتعرف على أحد أخطر مظاهر الطبيعة، وينقل الفيلم جزءا علميا من أبحاث الزوجين، ويستكشف التفسير النفسي للشغف الذي جمعهما ودفعهما للرقص وسط النيران، والوقوف على حافة الجبال الثائرة، حتى أذاب الدخان أحذيتهما، لاكتشاف سحر البراكين والتقاط صور ليس لها مثيل على الإطلاق.

واستوحى صناع الفيلم فكرة "مثلث الحب" من جملة في كتاب كتبه موريس قال فيها "بالنسبة لي، كاتيا والبراكين، إنها قصة حب"، وهذه نقطة تكوين الوثائقي؛ قصة حب الزوجين، والقوة الخارجية التي تجمعهما.

