"حطموا أنظمة البيت".. مغن أميركي يطلق أغنية ضد مصنع سلاح إسرائيلي

نشر المغني الأميركي ديفيد روفيكس أغنية بعنوان "حطموا مصانع البيت"، للمطالبة بإغلاق مصانع شركة البيت الإسرائيلية المعنية بإنتاج سلاح وتكنولوجيا اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

وظهر روفيكس -عبر حسابه على موقع تويتر- مرتديًا قميص حركة "العمل من أجل فلسطين" البريطانية، التي نفذت أكثر من مداهمة لمصانع تابعة لشركة البيت في مدن بريطانية مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي أغنيته، يطالب روفيكس متابعيه برفع صوتهم وتأييد إغلاق مصنع السلاح الإسرائيلي، متحدثًا عن مداهمات حركة "العمل من أجل فلسطين" التي استهدفت مصانع البيت، ومصانع أخرى شريكة لها في بريطانيا.

New song: "Smashing Elbit Systems" https://t.co/uOKobIk9Zn

