تقدم سيدة أميركا الأولى السابقة هيلاري كلينتون سلسلة أفلامها الوثائقية "الشجاعة" والمأخوذة عن كتابها حول التجارب النسائية الأبرز في العالم.

تشارك هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأميركية، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك لتقديم سلسلة أفلامها الوثائقية "الشجاعة" "Gutsy" والمأخوذة عن كتابها حول التجارب النسائية الأبرز في العالم.

"الشجاعة" مسلسل وثائقي من 8 أجزاء يتابع وزيرة الخارجية السابقة والسيناتور وابنتها، في حديث مع نساء بارزات أثرن في مجتمعاتهن على مر السنين، مثل جين جودال وجلوريا ستاينم وواندا سايكس وجولدي هاون وكيت هدسون.

وتشارك السيدة الأولى السابقة في برنامج "حالمون" أو "Visionaries" الذي يعد واحدا من البرامج الرئيسية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ويختص بصناعة الأفلام الوثائقية حيث يقدم كلمات رئيسية ملهمة من قادة صناعة الوثائقيات المتميزين الذين يصوغون مسارات جديدة مبتكرة بشكل خلاق.

وصرح كاميرون بيلي الرئيس التنفيذي لمهرجان تورنتو -للصحافة الكندية- قائلا "يسعدنا الترحيب بهيلاري وتشلسي كلينتون في دورة المهرجان لعام 2022.. بصفتهما امرأتين جريئتين، فإن اتساع خبرتهما وبصيرتهما في القضايا الاجتماعية وسياسات النوع الاجتماعي أمر ملهم".

وتعرض سلسلة "الشجاعة" على شاشة شبكة "آبل تي في" (Apple TV) بدءا من 9 سبتمبر/أيلول المقبل المسلسلات الوثائقية باعتبارها "رحلة مثيرة للتفكير للتحدث مع رائدات من الفنانات والناشطات وقادة المجتمع وأبطال الحياة اليومية الذين يطلعوننا على ما يعنيه حقًا أن تكون جريئًا" كما أشار مسؤولو الشبكة.

وتعمل هيلاري وتشلسي كلينتون منتجين تنفيذيين في المسلسل.

تجارب نسائية

وكانت الوزيرة السابقة اتجهت للكتابة، وقدمت عددا من الكتب آخرها "The book of Gutsy women" أو "كتاب النساء الشجاعات" وشاركتها في الكتاب ابنتها، وصدر في أول أكتوبر/تشرين الأول 2019.

هيلاري كلينتون لم تكن أول سياسية أميركية تتجه إلى الانتاج السينمائي والكتابة بعد مغادرة عالم السياسة، فقد قام الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتعليق الصوتي لسلسلة أفلام وثائقية تتكون من 5 أجزاء من نتفليكس باسم "الحدائق الوطنية الكبرى" تستكشف الأراضي المحمية في العالم والمخلوقات التي تعيش بهذه المناطق النائية.

وكان آل غور نائب الرئيس الأميركي الأسبق قام بتأليف "حقيقة غير مريحة: حالة الطوارئ العالمية نتيجة الاحترار العالمي وما نستطيع عمله تجاهه" وأحرز الكتاب المركز الأول بقائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر رواجا في أغسطس/آب 2006، وساهم في فيلم مأخوذ عن الكتاب باسم "حقيقة غير مريحة" وحصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.