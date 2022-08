الآن، وفيما نحن على بُعد شهرين من عرض الموسم الرابع من مسلسل "أنت" (You)، أعلنت منصة نتفليكس أخيرا عن كافة التفاصيل التي قد يحتاج المشاهدون لمعرفتها في ما يتعلق بالجزء القادم من قصة "جو"، القارئ النهم والقاتل المتسلسل الباحث الدائم عن الحب.

New photos of @PennBadgley & Charlotte Ritchie on the set of YOU season 4! pic.twitter.com/YdECGE2UUa

انتهى الموسم الثالث من مسلسل "أنت" الذي عُرض العام الماضي، بقتل جو زوجته لاف، وتزييف موته شخصيا، ليس هذا فحسب وإنما تخلّى أيضا عن طفله الرضيع وتركه لدى زوجين من الأصدقاء، قبل أن يسافر بعيدا لملاحقة أمينة المكتبة ماريان، كونها في الأصل من العاصمة الفرنسية.

يتحرك جو في ظل اعتقاده بأن ماريان حب حياته الحقيقي، تماما مثلما فعل مع بطلة كل علاقة أرادها في الأجزاء السابقة وبدت له -للوهلة الأولى- غير متاحة.

ورغم أن الموسم يُختتم بذهاب جو إلى باريس ليبدأ الملاحقة على نطاق دولي، فإن الأحداث -وفقا لما أعلنه صناع العمل- ستدور بشكل أساسي في لندن، وإن كان جزء قصير منها سيكون في باريس.

يُذكر أن مسلسل "أنت" مقتبس من سلسلة روايات ألّفتها كارولين كيبنيس، وإن كان الموسم الثاني والثالث مبنيان بشكل فضفاض على رواية صدرت عام 2016 بعنوان "الأجسام المخفية" (Hidden Bodies). ويُفترض أن يكون الموسم الرابع مُستمدا من الجزء الجديد، رواية الإثارة للكاتبة نفسها "أنت تحبني" (You Love Me) التي نُشرت في 2021.

ويبدو أن بين بطل المسلسل بادغلي لم يكتف بالانضمام لعالم الإنتاج في الجزء الثالث فضلا عن قيامه ببطولة العمل، فها هو يقف خلف الكاميرا لا أمامها فقط هذه المرة، إذ أُسند إليه إخراج الجزء الرابع.

وتحدث بادغلي عن التجربة قائلا إن المسلسل تطور كثيرا هذه المرة، وإن كانت بعض الركائز التي يقوم عليها متشابهة فإن التنسيق مُختلف، فحتى الوجوه المألوفة ستظهر بشكل جديد ومُفاجئ.

وكعادة كل موسم، ينضم أبطال جدد للحبكة، خاصة مع تغيير المكان وتغيير البطل جلَده، وبالطبع مع سقوط الكثير من القتلى موسما بعد آخر حتى من بين الأبطال الرئيسيين أنفسهم.

ومن المنضمين للجزء الرابع 11 نجما جديدا، من بينهم الممثلة البريطانية شارلوت ريتشي، التي ستكون -على الأرجح- الهوس الجديد للبطل، وتؤدي شخصية "كيت" الذكية المستقلة التي تعمل مديرة معرض فني عملت بكد وتعب لتصل إلى ما وصلت إليه، خاصة أنها ابنة لأم عزباء ذات شخصية بوهيمية وفوضوية.

وهناك تيلي كيبر التي تلعب شخصية "ليدي فيبي" صديقة كيت، اللطيفة والواثقة التي تمتلك من الثروة ما يجعلها مطمعا للانتهازيين. بالإضافة إلى إد سبيلرز في دور "رِيس" المؤلف غير المحترم والشاب المضطرب الذي يجد نفسه في مركز دائرة الضوء بسبب مذكراته.

أما ستيف هاغان فيظهر بصفته "مالكولم" أستاذ الأدب المُحب للمخدرات، ذا الشخصية المرحة والمتمحورة حول ذاتها. في حين تُجسد إيمي لي هيكمان شخصية "نادية" طالبة الأدب التي تحب أسلوب سرد القصص وتطمح لأن تكون كاتبة جادة وإن كانت تخفي الكثير من خبايا الماضي التي قد تُهدد حياتها متى انكشفت.

ولا ننسى بالطبع لوكاس كيج الذي يظهر بشخصية "آدم"، وهو الابن الأصغر لعائلة ثرية، لطالما خيب آمالهم وفشل في تلبية معايير أسرته الناجحة والموقرة. ورغم خفة ظله وكونه صديقا لطيفا، فإنه أيضا رجل أعمال مقامر وطائش، يخفي داخله العديد من الأسرار والمشاكل الذاتية الثقيلة التي تحتاج إلى علاج.

لنصبح أمام دائرة واسعة وغير متشابهة، تبدو للوهلة الأولى غريبة الأطوار، كل هؤلاء يتقاطع طريقهم مع جو بشكل أو بآخر، وهو ما يجعلهم بدورهم ضحايا محتملين لجرائمه القادمة.

EXCLUSIVE: Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman, and Ed Speleers have joined #YouNetflix as series regulars opposite Penn Badgley in the upcoming fourth season of the Netflix series, which will be set in a new location, London https://t.co/t24WMORKM5 pic.twitter.com/5QMW7uiCul

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 1, 2022