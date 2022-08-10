ما قصة أغنية نجاة الصغيرة "لا تنتقد خجلي الشديد" وماذا قالت مؤلفتها سعاد الصباح عنها؟

ما تزال مناسبة كتابة قصيدة "لا تنتقد خجلي الشديد" التي غنتها المطربة المصرية المعتزلة حاليا نجاة الصغيرة، ونفي مؤلفتها الشاعرة الكويتية سعاد الصباح أي علاقة للقصيدة بالشاعر السوري الراحل نزار قباني، حديث منصات التواصل.

والقصة الشائعة عن هذه الأغنية هي أن "الشاعرة الكويتية حضرت إحدى الأمسيات الأدبية في القاهرة، بحضور الشاعر نزار قباني"، وقيل إنها "تلعثمت خلال إلقاء قصيدة، فطلب منها نزار أن تغادر المسرح وأن تتعلم العربية"، وردا على قباني قررت الصباح أن تكتب هذه القصيدة:

لا تنتقد خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا وأنت خبيرُ

يا سيد الكلمات هبْ لي فرصة حتى يذاكر درسه العصفورُ

خذني بكل بساطتي وطفولتي أنا لم أزل أحبو وأنت قدير

من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يتوه على فمي التعبير؟

أنا في الهوى لا حول لي أو قوة إن المحب بطبعه مكسور

يا هادئ الأعصاب إنك ثابت وأنا على ذاتي أدور.. أدور

الأرض تحتي دائمًا محروقة والأرض تحتك مخمل وحرير

فرق كبير بيننا يا سيدي فأنا محافظة وأنت جسور

وأنا مقيدة وأنت تطير وأنا مجهولة جداً وأنت شهير

وأوضحت الصباح -في حوار صحفي- أن "من المحزن أن تنتشر قصة خيالية تغيّر مناسبة كتابة القصيدة، وتمحو تفاصيلَها الحقيقية، وتزعُم أنني كتبتها ردًا على موقف مع الأستاذ نزار قباني، بعد أن أغضبني وطلب مني النزول من منصة الشعر وتعلُّم اللغة العربية.. في أمسية هو لم يحضرها أصلاً".

وأشارت الشاعرة الكويتية إلى أن القصيدة تخصّ زوجها، وهو ما اضطرها للتوضيح، "ولولا أن القصيدة بمناسبتها وحروفها ومشاعرها ونبضها تخصّ زوجي الشيخ عبد الله مبارك الصباح، لما كتبتُ توضيحا، ولما أجهدت نفسي في ملاحقة الإشاعة لإطفائها".

وبشأن مؤتمر القاهرة، أوضحت الشاعرة أنه "حدث مطلع التسعينيات بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي مباشرة"، فتحدثت فيه عن أثر الغزو على الكويت، "ولم أقرأ فيه أي قصيدة".

ومضت الدكتورة الصباح تقول "الأستاذ نزار لهُ أهميّتُه وقدْرُه كشخصٍ وشاعر في نفوس محبيه، إلا أنّه لا يملك أن يطلب مني النزول من منصة الشعر، ولم يحدث أن استخدمت شعري في اعتذاريات من هذا النوع".

وأضافت "لقد جمعتْني منابر كثيرة على مستوى العالم مع الأستاذ نزار وغيره من كبار شعراء تلك المرحلة، ولم يحدث أن ألقيتُ هذه القصيدة تحديداً بحضوره. ومن البدهي أن يتساءل المتابع الحصيف عن غياب الصحافة ووسائل الإعلام عن تغطية حدث مزعوم مثل هذا، يتم في أمسية شعرية بحضور الأدباء والمثقفين والمتابعين، وفي القاهرة… وما على المهتم إلا أن يبحث عن أرشيف الصحف المصرية والعربية في تلك الفترة، فلن يجد أثراً لمثل هذا الخيال".

عودة للغناء بعد انقطاع

ومثلت أغنية "لا تنتقد خجلي الشديد" عودة نجاة الصغيرة للغناء عام 1998 بعد انقطاع دام عدة سنوات، منذ أن غنت "أسألك الرحيل" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في سنة وفاته عام 1991 على مسرح القبة الكبيرة في تونس.

صوّرت نجاة الأغنية للتلفزيون، وأخرجها هاني لاشين عام 1998، لكن الملحن كمال الطويل أوقف عرضها لأنه لم يحضر تسجيلها لظروف مرضه.

وعادت نجاة وقدمت الأغنية في مهرجان قرطاج بتونس أيضا عام 2001، بعد شائعة تم تداولها في الكواليس عن اعتذارها عن الغناء إثر وفاة شقيقتها الفنانة سعاد حسني في لندن، لكنها بعثت رسالة إلى إدارة المهرجان تؤكد حضورها والتزامها بتعهداتها احتراما لجمهورها.

اعتزلت نجاة الغناء عام 2002، ثم عادت بداية عام 2017 من خلال أغنية "كل الكلام"، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجي.