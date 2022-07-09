مسلسلات حديثة يمكنك مشاهدتها على المنصات في العيد مع عائلتك

في الأعياد وفي موسم الإجازات تظل العائلات مع بعضها البعض لفترات طويلة، وهو الوقت الذي كان يُملأ في السابق بالمسرحيات المعادة على القنوات التلفزيونية، أو مشاهدة الأفلام العربية الكلاسيكية للمرة الألف، لكن في عصر المنصات الإلكترونية ومع توفر المحتوى الحديث كل يوم تقريبا؛ ماذا تشاهد مع عائلتك لساعات طويلة بلا ملل؟

أصدرت حديثا المنصات الإلكترونية العديد من المسلسلات العربية والأجنبية التي تتحدث عن الأسرة وأهميتها، وفي ذات الوقت تصلح لكل أفراد العائلة من كبيرها لصغيرها، ولذلك هي أعمال تصلح لإجازة العيد بالتأكيد.

البيت بيتي

على منصة "شاهد" عُرض مؤخرا مسلسل "البيت بيتي" والذي يجمع بين الرعب والكوميديا في مزيج مثير ومسلٍ، وهو من بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز، وميرنا جميل، وإخراج خالد مرعي.

تبدأ أحداث المسلسل بـ "بينو/شوقي" الشاب المترف الذي يقضي أيامه في منتجع والده في إحدى المدن الساحلية المصرية، ولا يهمه سوى الفوز بتحديات ساذجة يجريها مع أصدقائه الذين يستنزفون أمواله، ولكن تتغير حياته فجأة بوفاة والده، الذي أورثه قصرا مهجورا، وإليه ينتقل ويبدأ فصلا جديدا من رحلته.

وفي ذات ليلة تطلب سيدة غامضة من سائق التاكسي "كراكيري" أن يوصلها إلى ذات القصر، وهناك تعطيه أوراقا نقدية تنتمي إلى عصر قديم، وعندما يهرع وراءها مستفسرا يجدها اختفت، ثم تختفي سيارته كذلك، فلا يصبح أمامه سوى "بينو" صاحب المنزل الذي عليه تعويضه.

القصر الغامض ليس فقط مبنى قديما، بل له شخصية خاصة تتلاعب بسكانها، ويكتشف كل من "بينو" و"كراكيري" أن لاستعادة التاكسي وبيع القصر عليهما التوحد معا ضده (القصر)، لكن مع الأحداث يكتشفان أنه ليس فقط الرابط الوحيد بينهما، بل هناك رابط أقوى بكثير يرجع إلى ماضي أسرة "بينو"، وقد كان عليهما اكتشافه خلال الأحداث.

تميز سيناريو المسلسل بخفة ظل واضحة، الأمر الذي تم توظيفه بنجاح مع الأداء المميز لكل من البطلين، في دورين يشبهان بشكل واضح أدوراهما الناجحة السابقة، فـ "بينو" ليس سوى تنويع على دور "سيف" في مسلسل "نيللي وشريهان"، وهو الشاب المدلل من نفس الطبقة الراقية الذي يضطر لخوض مغامرة مع أشخاص مختلفين عنه والتحالف معهم، بينما كريم محمود عبد العزيز يعيد تقديم دوره في فيلم "من أجل زيكو" مرة أخرى؛ لكن هذه المرة يقود تاكسي بدلا من سيارة نقل موتى، وهذا لا يعيب المسلسل بل يدل على ذكاء صناعه.

ميس مارفيل

مسلسل "ميس مارفيل" (Ms. Marvel) أحدث مسلسلات عالم مارفيل السينمائي/ التلفزيوني الممتد. ويتكون من 6 حلقات يعرض على منصة "ديزني بلس" (Disney Plus) والذي تدور أحداثه حول الفتاة المراهقة الأميركية من أصول باكستانية "كاملة" التي تكتشف بالصدفة إسوارة تعود ملكيتها إلى والدة جدتها، والتي عند ارتدائها تكسبها قدرات خارقة، ولاستكشاف المزيد حول ماضي عائلتها تسافر إلى باكستان.

ويتركز مسلسل ميس مارفيل بشكل أساسي على مفهوم العائلة لدى الأسرة المسلمة، والرابطة التي تجمع الجدة والأم والحفيدة، خاصة في ظل ظروف الانفصال بين الهند وباكستان بعد خروج المستعمر الإنجليزي، الذي كان سببا رئيسيا في تشرد ملايين الهنود والباكستانيين بين حاجز تم اختراعه للتفرقة بينهم.

و"ميس مارفيل" أول مسلسل لبطلة خارقة مسلمة، ودين البطلة وإرثها الثقافي هما جزء أساسي من الحبكة، حيث تم ربط القوة الغريبة للبطلة بماضي شعبها، ومع كل حلقة وخاصة بعد العودة إلى باكستان نكتشف أن "كاملة/ ميس مارفيل" مختلفة تماما عن أي بطل خارق ضمه هذا العالم الخيالي، ويعتبره الكثير من النقاد من أفضل مسلسلات مارفيل إلى جانب "واندا فيجن" (Wanda Vision) و"لوكي" (Loki).

ريفو

ريفو مسلسل مصري عرض على منصة "واتش إت" (Watch It) من 10 حلقات، وهو بطولة أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني وسارة عبد الرحمن، والذي تبدأ أحداثه في العصر الحالي، حيث نتعرف على "ملك" الشابة التي تفقد والدها الذي كانت مقربة منه للغاية بشكل مفاجئ، وتبدأ في البحث في ماضيه عندما كان مؤلفَ فرقة "ريفو" الموسيقية بالتسعينيات، وتكتشف سرا غامضا أخفاه كل تلك السنوات.

ويجمع مسلسل "ريفو" بين الغموض والتشويق والحنين للماضي، وأحداثه تدور في التسعينيات، حيث عاش الأفراد الذين بعمر الثلاثينيات الآن، الأمر الذي جعله مفضلا لدى الكثيرين، خاصة مع التمثيل الجيد لتلك الفترة من حيث الملابس والأغاني، وعلى الرغم من عرضه خارج الموسم الرمضاني، إلا أنه استطاع جذب الكثير من المشاهدين الذين دفعتهم "نوستالجيا استعادة الذكريات" للبحث عن عمل يمثل طفولتهم.

هذه القائمة من المسلسلات ستجعل من إجازة العيد وقتا مسليا ومليئا بالمرح كذلك، فهي تغلب عليها الطابع الكوميدي والعائلي، ومع التنوع بين الرومانسية والتشويق والإثارة والرعب والأبطال الخارقين؛ بالتأكيد ستجد ما يعجبك.