تزايد عدد منصات البث الأجنبية والعربية، مما ترتب عليه وجود أفلام ومسلسلات جديدة كل يوم لا يملك أحد وقتا كافيا لمشاهدتها جميعها.

وعندما تريد العثور على عمل مناسب للمشاهدة العائلية -سواء كان ذلك مع الأبناء أو حتى الوالدين- تصبح المسألة معقدة، فأغلبية الأعمال المقدمة حديثا إما تحتوي على بعض الألفاظ النابية أو العنف أو المشاهد غير اللائقة.

ولأننا ندرك صعوبة الأمر وكم تحتاج عملية البحث من وقت ومجهود إليكم هذه القائمة المنتقاة من الأفلام العائلية التي صدرت هذا العام، ويمكنكم مشاهدتها مع العائلة لقضاء عطلة عيد مثالية دون ملل.

أفلام نتفليكس

تضم المنصة الأشهر والأكثر ثراء نتفليكس (Netflix) العدد الأكبر من الأفلام العائلية الصالحة للاختيار، ومن بين هذه الأفلام:

عودة جديدة وموفقة حظي بها النجم آدم ساندلر الذي قدم الشهر الماضي فيلم "صخب" (Hustle) المناسب لمحبي الدراما الرياضية، العمل يتمحور حول لاعب كرة سلة سابق يعمل باكتشاف المواهب، قبل أن يلتقي -في إسبانيا- بشاب صاحب موهبة استثنائية باللعبة.

ومن ثم يقرر اصطحابه معه إلى أميركا وتكريس مجهوداته من أجل الوصول به إلى دوري المحترفين، وهو ما قد يمكّنه هو نفسه من الانتقال من عالم مكتشفي المواهب إلى دائرة المدربين.

يذكر أن الفيلم وإن جاءت قصته تقليدية وتشبه الدراما الرياضية المعتادة لكن يأتي في مصلحته تعامله مع القصة بصدق وواقعية، كاشفا ما يدور في كواليس عالم الرياضة وطباع اللاعبين وتصرفاتهم التي تظهر بعيدا عن الكاميرات وأرض الملعب.

العمل بطولة آدم ساندلر وبن فوستر وروبرت دوفال وكوين لطيفة، أما الإخراج فلجيريمياه زاجار.

الرجل من تورنتو

"الرجل من تورنتو" (The Man from Toronto) هو الترشيح الثاني بهذه القائمة وأحد أعلى الأفلام مشاهدة على نتفليكس وقت إصداره، العمل مناسب لهواة الأكشن المغلف بالكوميديا حيث الأفلام الخفيفة والمسلية، لعب بطولته كل من وودي هارلسون وكيفين هارت.

قصة الفيلم تتمحور حول زوج كثير الإخفاقات، وهو ما يهدد علاقته بزوجته، وفي محاولة منه لإرضائها يقرر التسرية عنها خلال عطلة تبدو مثالية، لكنه وكما يليق برجل أخرق يختلط عليه الأمر فإذا به وقد حل محل قاتل محترف، مما ينتج عنه الكثير من المواقف الطريفة.

وحش البحر

أما إذا كانت العائلة تضم بعض الأطفال فنرشح لكم عملا جديدا صدر قبل يومين هو فيلم الرسوم المتحركة "وحش البحر" (The Sea Beast) الذي ينتمي لفئة المغامرة والكوميديا، ويحكي عن رجل يعمل في صيد وحوش البحر الأسطورية من خلال مغامرات مثيرة وشيقة، قبل أن تتسلل شابة إلى سفينته خلسة، فينطلقان معا في رحلة ملحمية تقلب حياتهما تماما بل وتغير التاريخ بأكمله.

أفلام ديزني بلس

بعد أن أصبحت منصة "ديزني بلس" متاحة في الدول العربية وأغرت الجمهور باشتراكات سنوية مخفضة اختارت الكثير من الأسر الاشتراك من أجل توفير وسيلة للترفيه عن أولادها في الإجازات.

من ضمن الأفلام الحديثة التي صدرت هذا العام على المنصة فيلم "أرخص بالدزينة" (Cheaper by the Dozen) الذي يدور حول أسرة مكونة من 12 فردا، فيما يستعرض العمل المغامرات التي تتعرض لها العائلة، إلى جانب قصص تعكس العلاقات التي تجمع أفرادها وتفاصيل حياتهم العملية، وهو ما يُقدّم بصبغة كوميدية.

يذكر أن العمل إعادة إنتاج لنسختين من الفيلم بالاسم نفسه، الأول صدر في 1950، والآخر عام 2003 والذي لعب بطولته ستيف مارتن.

نيت أفضل من أي وقت مضى

على المنصة نفسها نرشح لكم أيضا الفيلم الموسيقي الكوميدي "نيت أفضل من أي وقت مضى" (Better Nate Than Ever) الذي يتمحور حول طالب ثانوي يحلم بأن يصبح نجما في برودواي، وحين لا يحالفه الحظ للاشتراك بمسرحية المدرسة لا يستسلم أو يتخلى عن حلمه الوحيد، فيصطحب صديقه المفضل وينطلقان معا نحو مدينة نيويورك بهدف مشاهدة النجوم الحقيقيين على الطبيعة والتقدم إلى تجربة أداء إحدى المسرحيات الموسيقية المعروفة، غير أن مفاجأة قدرية تتسبب بخروج رحلتهما عن مسارها المتوقع.

"أوه كلبي"

الترشيح الأخير لليوم متاح للمشاهدة عبر منصة "أمازون برايم" (Amazon Prime) التي تقدم هي الأخرى عروض اشتراك سنوية مجزية، الفيلم دراما عائلية هندية للأطفال بعنوان "أوه كلبي" (Oh My Dog)، يحكي عن طفل محب للحيوانات يتقاطع طريقه مع جرو صغير أعمى فيرغب بالاحتفاظ به، وحين ترفض والدته يتخذ قرارا بتربيته دون علم أسرته، لتنشأ بينهما علاقة صادقة ودافئة تتخللها عراقيل وتحديات كثيرة ملهمة.