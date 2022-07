عرضت "نتفليكس" في الأول من يوليو/تموز الجاري آخر حلقات الموسم الرابع من المسلسل الشهير "أشياء غريبة/سترينجر ثينغز" (Stranger Things) الذي اكتسب شعبية واسعة في أنحاء العالم، لكن يبدو أن محبي الرعب والتشويق والإثارة لن يخرجوا من هذا العالم.

أعلن صناع مسلسل "أشياء غريبة" الأخوان مات وروس دوفر عن خططهم لمسلسل فرعي مشتق، وهو واحد من 5 مشاريع كشف عنها الشقيقان كجزء من صفقة مع نتفليكس بمقابل تعدى عدد أصفاره التسع.

A live-action Stranger Things spin-off series based on an original idea by The Duffer Brothers.

تشمل المشاريع الأخرى التي اتفق عليها الأخوان دوفر مسرحية تقع أحداثها في عالم "أشياء غريبة"، بالإضافة إلى مسلسل مقتبس من رواية "الطلسم" (The Talisman) للكاتب ستيفن كينغ، ومسلسل مقتبس عن الأنمي "مذكرة الموت" (Death Note)، والمشروع الخامس هو مسلسل أصلي للمخرجين جيفري أديدس وويل ماثيوس اللذين اشتهرا بمسلسل "الكريستال الداكن: عصر المقاومة" (Dark Crystal: Age of Resistance) الذي عُرض على منصة "نتفليكس".

هذه المشاريع الخمسة حاليا في مرحلة التطوير بالفعل، وسيكون إنتاجها تحت إدارة الشركة التي أطلقت حديثا بعنوان "أب سايد داون بيكتشرز" (Upside Down Pictures).

في حديث لهما، قال الأخوان دوفر إن الشركة تهدف إلى العمل على نوعية القصص التي أحبّاها خلال طفولتهما، والتي تحتوي على مفترق طرق بين العادي وغير العادي.

كان هذا الإلهام واضحا في مسلسل "أشياء غريبة" نفسه، فهو خليط من الخيال العلمي والرعب ودراما "البلوغ" (Coming OF Age)، تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي، مع إحالات إلى أفلام المخرجين المشاهير من هذه الفترة مثل ستيفن سبلبيرغ، وديفيد لينش، وروايات كل من ستيفن كينغ ولافكرافت.

وتمت الإشارة إلى مسلسل "الطلسم" القادم في نهاية الموسم الرابع من "أشياء غريبة"، ففي أحد المشاهد الأخيرة يقرأ لوكاس جزءا من الرواية لصديقته ماكس، وهما من الشخصيات التي لم يحسم مصيرها مع نهاية هذا الموسم.

A series adaptation of Stephen King and Peter Straub‘s The Talisman to be created by Curtis Gwinn.

— Netflix (@netflix) July 6, 2022