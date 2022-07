تشبه أفلام بيكسار وديزني الرهانات المضمونة دوما، فمع كل فيلم جديد تتوقع الشركة المنتجة أن تحصد ثمار تعبها في إنتاجه حتى لو كان فيلما متوسط المستوى لا يبقى في ذاكرة المشاهدين لأجيال، لكن بصورة وقتية يحقق الإيرادات وعلى الأغلب يترشح للأوسكار.

في عام 2022 أتى الفيلم الذي خالف هذه التوقعات، وهو فيلم "السنة الضوئية" (Lightyear) المشتق من عالم أفلام "قصة لعبة" (Toy Story)، فقد كانت توقعات الفيلم لنهاية الأسبوع الأولى هي من 70 إلى 85 مليون دولار، لكن مع تحقيق الفيلم 20 مليون دولار فقط في أول يوم بدأت هذه التوقعات في الانخفاض، ليعتبر هذا الفيلم ثاني أسوأ افتتاحية من حيث الإيرادات لبيكسار بعد فيلم "فصاعدا" (Onward) الذي عرض في 6 مارس/آذار 2020 قبل الحجر الصحي والإغلاق العالمي بأيام قليلة فقط.

في 13 يونيو/حزيران الحالي وقبل عرض فيلم "السنة الضوئية" بـ3 أيام فقط لم يحصل على الترخيص للعرض العام في العديد من الدول العربية لانتهاكه معايير محتوى وسائل الإعلام في هذه الدول، وذلك لاحتوائه على "قبلة مثلية"، وهو المشهد الذي اقتطع من قبل من النسخة الأولى من الفيلم، قبل إثارة الكثير من الضجة بين موظفي بيكسار الذين طالبوا بتقليص الرقابة على المثلية، وبالتالي تمت إضافته في النسخة النهائية، ليصبح الفيلم هو الأحدث بين أفلام ديزني التي تواجه رقابة في دول الخليج بسبب المثلية غير القانونية رسميا في هذه البلاد.

وبالطبع كان لهذا تأثير على إيرادات الفيلم العالمية باقتطاع جزء كبير من السوق العالمية وإخراجها من معادلة الإيرادات، الأمر الذي لو تكرر مرات أخرى قادمة قد يؤدي إلى إعادة النظر في سياسات ديزني المستحدثة حول مشاركة المثليين في أعمالها.

كما أثرت هذه القبلة تأثيرا مماثلا بردود أفعال مشابهة في بعض الولايات المتحفظة بالولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال وضع النائب الأميركي جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) -وهو عضو الأقلية في اللجنة القضائية بمجلس النواب ولديه 2.8 مليون متابع على موقع تويتر- في 21 يونيو/حزيران الماضي تغريدة تربط بين اتجاه ديزني لتمثيل الأقليات وإفلاسها، وقال حساب للجنة القضائية التابعة للحزب الجمهوري -الذي يضم أكثر من 223 ألف متابع- عبر تغريدة "أعيدوا قصة لعبة رائعة مرة أخرى".

Buzz Lightyear went woke. The movie went broke.

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) June 21, 2022