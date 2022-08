أطلقت منصة "أمازون برايم فيديو" (Amazon Prime Video) في الولايات المتحدة عام 2006، ثم بدأت بالتدريج في الانتشار حول العالم، بلدًا وراء الآخر حتى وصلت الشرق الأوسط إلى مشاهد عربي تتصارع عليه المنصات الإلكترونية التي تعرض له محتوى لا يستطيع شخص متفرغ مشاهدة 5% منه. فما المميز الذي تقدمه هذه المنصة للمُشاهد؟

منذ البداية تحمل منصة أمازون برايم فيديو مكتبة من أعمالها الأصلية التي تنتجها، كذلك بعضا من أعمال أستوديو "إم جي إم/ مترو جولدن ماير" (MGM/ Metro-Goldwyn-Mayer) بالإضافة إلى بعض الأعمال التي تشتري حقوقها من شبكات أخرى، ونخصص هذه المساحة للتعرف على أهم أعمال "أمازون برايم فيديو" الأصلية التي تميزها عن باقي المنصات الشبيهة.

1- لوسي وديزي

فيلم "لوسي وديزي" (Lucy and Desi) وثائقي من إخراج "إيمي بولر" عن واحدة من أكثر الزيجات شهرة في هوليود، فقد كانت علاقة كل من لوسيل بول وديزي أرناز غير محتملة الحدوث في العصر الذي عاشا فيه، بين أميركية بيضاء جميلة، ورجل ذي أصول لاتينية، لكنهما خاطرا بكل شيء ليبقيا معًا، ويصنعا كذلك المجد بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية على الإطلاق وهو "أحب لوسي" ( I Love Lucy)، لكن وراء هذا الحب الكبير كان هناك الكثير من التفاصيل الحزينة، يكشفها هذا الفيلم الذي ترشح لـ4 جوائز "برايم تايم إيمي" (Primetime Emmy).

يمكن مشاهدة القصة ذاتها لكن في فيلم روائي يوجد أيضًا على منصة "أمازون برايم فيديو" وهو "أن تكون من آل ريكاردو" (Being the Ricardos) الذي كان من أهم أفلام عام 2021، بطولة النجمين نيكول كيدمان وخافيير بارديم في الدورين الرئيسين وترشح كلاهما لجائزة أوسكار أفضل ممثلة وممثل في دور رئيسي.

2- ليلة في ميامي

فيلم "ليلة في ميامي" (One Night in Miami) مستوحى من مسرحية يتخيل كاتبها ليلة عام 1964 عندما التقى 4 من رموز الحقوق المدنية في ميامي. فيها اجتمعت الرياضة والموسيقى والسياسة في ليلة واحدة بعد واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ الملاكمة بفوز كاسيوس كلاي على بطل الوزن الثقيل سوني ليستون في ميامي.

يضم هذا الاجتماع بغرف أحد الفنادق الصغيرة بين كاسيوس كلاي -الذي سيعرف لاحقا باسم محمد علي- ومالكولم إكس، وسام كوك، وجيم براون، 4 من ذوي البشرة السمراء الذين يسعون إلى تغيير حياة الملايين من بني عرقهم في ظل قوانين الفصل العنصري الدموية بالولايات المتحدة.

ترشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار، عن أفضل ممثل في دور مساعد لليزلي أودوم جونيور، وعن أفضل نص مقتبس، وأفضل أغنية أصلية، وعُرض في مهرجان البندقية السينمائي قبل طرحه على منصة "أمازون برايم فيديو".

3- صوت الميتال

فيلم "صوت الميتال" (Sound of Metal) روائي عن فنان عاشق لموسيقى الميتال الصاخبة يفقد سمعه بالتدريج، ويبدأ في رحلة للعلاج، لكن قبلها يجب أن يقدر قيمة هذا الصمت الذي حرمه من فنه، والأشخاص المقربين منه، لكن في الوقت نفسه جعله أقرب إلى ذاته، ليكون عليه الاختيار في النهاية بين هذا الصمت الداخلي والحياة بصخبها.

عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي، ثم على منصة "أمازون برايم فيديو" ونال استحسان النقاد، مع إشادة خاصة بأداء بطله "ريز أحمد" والصوت والمونتاج، وحصل على جائزتي أوسكار هما أفضل صوت وأفضل مونتاج، بالإضافة إلى الترشح لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي لريز أحمد ليصبح المسلم الأول الذي يترشح لهذه الجائزة، وكذلك حصل العمل على ترشيحات أوسكار لأفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد.

4- فليباغ

يمتد مسلسل "فليباغ" (Fleabag) البريطاني لـ12 حلقة على مدار موسمين، وهو أحد أهم وأشهر المسلسلات الحديثة، من بطولة وتأليف فيبي والر بريدج، التي صنعت مزيجا من الذكاء والعاطفة مع كسر الحاجز الرابع والتحدث مباشرة للجمهور من آن لآخر ما خلق حيوية شديدة في هذا العمل.

يستند المسلسل إلى العرض الكوميدي بعنوان "امرأة واحدة" الذي عرضته فيبي والر بريدج عام 2013، وهي تلعب الشخصية الرئيسية فيه، امرأة شابة من لندن، تتمتع بالحيوية والغضب، وتم عرض المسلسل لأول مرة عام 2016، ثم لحقه الموسم الثاني عام 2019، وقد نال استحسانًا كبيرًا من النقاد، وتلقى الموسم الثاني 11 ترشيحا لجائزة "برايم تايم إيمي"، فاز بـ6 منها، بالإضافة للغولدن غلوب كأفضل مسلسل وأفضل ممثلة.

5- السيدة مايزل المدهشة

تدور أحداث مسلسل "السيدة مايزل المدهشة" (The Marvelous Mrs. Maisel) في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، وبطولة راشيل بروسناهان في دور ميريام مايزل، ربة منزل من نيويورك تكتشف أن لديها موهبة في الكوميديا ​​الارتجالية وتسعى للعمل فيها، وهو من 4 مواسم، وتجدد في فبراير/شباط 2022 إلى موسم خامس وأخير.

نال المسلسل إشادة من النقاد، وفاز بجائزة غولدن غلوب لأفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي عام 2017، وجائزة "برايم تايم إيمي" لأفضل مسلسل كوميدي عام 2018، وفازت بطلته بجائزة إيمي وكذلك جائزتي غولدن غلوب متتاليتين عامي 2018 و2019.

6- بوش

يعد مسلسل "بوش" (Bosch) اقتباسا من سلسلة روايات "هيرونيموس بوش" لمايكل كونيلي، ورسميا هو أطول مسلسل أصلي لبرايم فيديو، يقوم ببطولته تيتوس ويلفر، الذي يتسم بالحيوية والثبات بصفته البطل القوي وأحد كبار المحققين في جرائم القتل وعاشقا لموسيقى الجاز ولا يرحم في سعيه لتحقيق العدالة سواء في شوارع هوليود أو حتى ضمن كوادر شرطة لوس أنجلوس الفاسدين.

استمر المسلسل لـ7 مواسم، جاء آخرها في عام 2021، لكن تم صنع مسلسل فرعي/ مشتق منه عاد فيه تيتوس ويلفر لتأدية دور هاري بوش، وفيه يعمل بوش المتقاعد الآن من شرطة لوس أنجلوس محققًا، وعرض أول موسم منه في مايو/أيار 2022، وتم تجديده لموسم ثانٍ.

ربما لم تحظَ أفلام ومسلسلات برايم تايم أمازون بضجة كبيرة، مثل نتفليكس وديزني بلس على سبيل المثال، لكنها أثبتت أنها أعمال جديرة للعرض في المهرجانات العالمية، والترشح والفوز بجوائز الأوسكار وغولدن غلوب، لكن لا أحد يعلم إلى أين سيقود هذا الصراع بين المنصات على اقتناص وقت المشاهد المحدود.