منافسة شديدة بينها.. أبرز أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي

بأعمال مأخوذة عن روايات أدبية وعودة محمد عادل إمام ودنيا سمير غانم وتجربة إخراجية أولى لتامر حسني؛ تتنافس عدة أفلام على موسم عيد الأضحى السينمائي خلال الأيام المقبلة.

ويشهد الموسم المقبل انتعاشة سينمائية على عكس المواسم السابقة التي تأثرت سواء بانشغال الفنانين بتصوير أعمالهم الدرامية لشهر رمضان أو بالانتكاسة الفنية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعمال أدبية

ويقدم المخرج مروان حامد فيلم "كيرة والجن"، المستوحى من رواية للكاتب أحمد مراد.

ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز بعد تجربتهما معا بمسلسل "الاختيار 3" في رمضان الماضي، لكن هذه المرة يظهران معا سينمائيا، كما يجمع الفيلم عددا من النجوم بينهم هند صبري وروبي وأحمد مالك وسيد رجب.

ويتناول "كيرة والجن" -الذي أوجل أكثر من مرة لرغبة الشركة المنتجة في عرضه بتوقيت يضمن النجاح- حقبة مهمة في تاريخ مصر من خلال قصص حقيقية لأبطال المقاومة المصرية إبان ثورة 1919 وحتى عام 1924.

أول تجربة إخراجية

وفي أول تجربة إخراجية له، يخوض تامر حسني المنافسة في الموسم بفيلم "بحبك"، وهو من تأليفه وبطولته، وتشاركه البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخا، وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي خفيف، وهي السمة الأساسية في أفلام المطرب المصري.

القاصرات

بعد تأجيله لعدة مرات، يعرض المخرج سامح عبد العزيز فيلمه "ليلة العيد"، الذي تدور أحداثه في ليلة واحدة من خلال قضايا واقعية تثار في المجتمع المصري والعربي حول زواج القاصرات وختان الإناث والميراث والاضطهاد والعنف الذي تعاني منه المرأة في مراحل حياتية مختلفة، وذلك من خلال 6 بطلات؛ لكل بطلة منهن حكاية خاصة تحدث في تلك الليلة.

والفيلم من بطولة يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا، إلى جانب أحمد سامي ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول، وسميحة أيوب، ومن تأليف أحمد عبد الله.

العصابات والملاكمة

وبعد غياب عن الدراما التلفزيونية والسينما أيضا، يشهد الموسم عودة الممثل محمد عادل إمام بفيلم ينتمي لأفلام الحركة، وهو "عمهم". ويجسد خلاله شخصية شاب يحترف رياضة الملاكمة، ويقع في الكثير من المشاكل بسبب عصابة تعترض طريقه. ويجسد الفنان سيد رجب شخصية رئيس العصابة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هدى المفتي وأيتن عامر ومحمود حافظ ومحمد ثروت، وباسم سمرة ومحمد لطفي وغيرهم من النجوم.

وكان قد أعلن محمد عادل إمام عبر صفحته على إنستغرام عن قرب عرض الفيلم، الذي تحدد له موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل.

الابتعاد عن المنافسة

ومن الأفلام المؤجلة التي سيتم عرضها هو فيلم "تسليم أهالي" والذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم التي تعود للسينما بعد فترة غياب طويلة ركزت خلالها على الدراما التلفزيونية، ويشاركها في البطولة هشام ماجد.

ويشهد الفيلم ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي صورت مشاهدها قبل وفاتها بفترة قليلة في 2021، إلا أن منتجه قرر أن يعرضه بعد العيد بأسبوعين للابتعاد عن المنافسة القوية.