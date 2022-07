"تيل".. فيلم يروي قصة مقتل طفل أميركي أفريقي بعد خطفه وتعذيبه عام 1955

من وحي قصة حقيقية تفطر القلوب من شدة بشاعتها، يروي الفيلم الجديد بعنوان "تيل" (Till) تفاصيل جريمة هزت الولايات المتحدة الأميركية عام 1955، حيث تم اختطاف وتعذيب وقتل الطفل الأميركي ذي الأصول الأفريقية إيميت لويس تيل، والذي كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، بعد أن اتهمته امرأة بيضاء زورا بأنه أعجب بها.

وفي الذكرى السنوية لما كان يمكن أن يكون عيد ميلاد إيميت تيل الـ81 في 25 يوليو/تموز، طرحت شركة إنتاج الأفلام والتوزيع "إم جي إم" (MGM) المقطع الدعائي لفيلم السيرة الذاتية الجديد الذي يتتبع حياة إيميت والآثار المتتالية لوفاته، وكيف سعت أمه مامي تيل موبلي بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق العدالة لابنها.

عاش إيميت مع والدته في شيكاغو، وبينما كان يزور أقاربه في مسيسيبي، اتهمته زورا امرأة بيضاء تدعى كارولين براينت دونهام -والتي كانت تبلغ من العمر 21 عاما آنذاك- بأنه أظهر إعجابه بها، وحاول الإمساك بيدها وخصرها أثناء وجودها داخل محل بقالة.

ولم تمض سوى أيام معدودة، حتى تم اختطاف إيميت من منزل أقاربه، وتعرض للضرب المبرح والتشويه بلا أي رحمة، قبل أن يُطلق الرصاص على رأسه، وتلقى جثته في نهر تالاتشي مربوطا بمروحة معدنية كبيرة في رقبته بأسلاك شائكة، في أغسطس/آب 1955.

حوكم زوج دونهام -المرأة التي اتهمت إيميت ظلما- ويدعى روي براينت، وكذلك جي ميلام الأخ غير الشقيق لبراينت، بتهمة قتل إيميت، لكن هيئة محلفين كان أعضاؤها بالكامل بيض البشرة برّأتهما في سبتمبر/أيلول 1955، بعد ساعة واحدة فقط من المداولات.

والمفاجأة الكبرى لم تأت بعد، فبعد أن تمت تبرئة المتهمَين من جريمتهما البشعة التي ارتكباها بحق طفل أعزل، لم يكتفيا بذلك، وقاما بالاعتراف علنا في مقابلة مع إحدى المجلات في يناير/كانون الثاني 1956، أنهما بالفعل قاما باختطاف وضرب وقتل الصبي، وحصل القاتلان على 4 آلاف دولار مقابل مشاركتهما في المقال.

وبعد وفاة ابنها، ناضلت مامي من أجل إعادة جسد طفلها الوحيد إلى شيكاغو، وفي جنازته أصرت أن يظل تابوته مفتوحا حتى يتمكن الجميع من رؤية ما حدث لابنها، وقالت "أردت أن يرى العالم ما فعلوه بطفلي".

We remember Emmett Till (1941-1955) on the 81st anniversary of his birth, and Mamie Till-Mobley (1921-2003), whose tireless advocacy for her son’s legacy led to the passage of the 2022 Antilynching Act in his name, sponsored by U.S. Rep. Bobby Rush of Illinois. pic.twitter.com/8VTwmGZaln

— ACLU of Florida (@ACLUFL) July 25, 2022