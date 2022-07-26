عاد اسم الفنانة حنان ترك ليتصدر محركات البحث على غوغل مرة أخرى مع إعلانها العودة إلى التمثيل من خلال تقديم برنامج يحمل اسم "حكايات نونة" عبر منصة تيك توك وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبذلك تعود أمام الكاميرا مجددا بعد اعتزال دام 10 سنوات.

وتظهر حنان ترك من خلال البرنامج في حياتها الشخصية بصحبة أبنائها، حيث تعلمهم القراءة والكتابة وتقوم ببعض المهام المنزلية.

ونشرت ترك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام البرومو (الفيديو الترويجي) الخاص بالبرنامج، ولم تكشف الممثلة المعتزلة عن أي تفاصيل تخص برنامجها.

اعتزال في أوج الشهرة

وكانت الفنانة حنان ترك قد اعتزلت الفن في عام 2012 وهي في ذروة نجاحها الفني، وأعلنت ذلك في إحدى حلقات برنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان.

وقالت الفنانة المصرية حينها، إنها قررت اعتزال التمثيل تماما، وهي الخطوة التي كانت تتمناها من الله، مؤكدة أن مسلسل "الأخت تريز" هو آخر أعمالها على الشاشة، وأنها قررت هذه الخطوة من أجل إنهاء الصراع الداخلي الذي تعيشه، فهي لا تقدم فنّا بشكله الصحيح، حسب وصفها، ولا تُرضي الله بالشكل الذي ترغبه، وفق قولها.

وأضافت أنها حين قررت إنهاء الصراع، شعرت بالراحة في الاعتزال لأنه "في النهاية لا يصح إلا الصحيح".

وعند سؤالها إن كانت ترى أن الفن حلال أم حرام، أوضحت أن كل شيء في الحياة حلال، ولكن وفق طريقة تقديمه.

وأكدت أنها بحجابها لا يمكن لأحد أن يلمس يديها أو أن تقدم مشاهد لا تليق بحجابها.

وبعد اعتزالها ظلت حنان ترك تتصدر "التريند" على منصات التواصل الاجتماعي من وقت لآخر بسبب إطلالاتها بالحجاب.

عودة صوتية فقط

وكانت حنان ترك في عام 2021 قدمت تجربة صوتية من خلال فيلم صوتي بعنوان "النداهة"، وقد عرض عبر موقع وتطبيق "ستوري تل" (Story Tel) الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، وشاركها في بطولة الفيلم هاني عادل، وهو من تأليف وإخراج خالد المهدي.

ودارت أحداثه في إطار من الرعب والتشويق عن فريدة التي يتم قتلها وتلعب دورها الفنانة حنان ترك، بينما يحاول الطبيب هارون الذي لعب دوره هاني عادل بكشف غموض مقتلها. والفيلم مستوحى من قصة النداهة الشهيرة في القصص الشعبية.