جاء فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) في 2019 ذروة للمرحلة الثالثة من عالم مارفل السينمائي الممتد، والذي أعلن بعده الأستوديو المنتج أنه لن يقدم قريبًا فيلمًا يحتشد فيه كل هذا العدد من الأبطال.

بنى الجمهور آمالا عريضة للمرحلة الرابعة، التي جاءت في ظل انتشار وباء "كوفيد -19" الذي أجل إنتاج العديد من الأعمال أو جعلها محدودة بالعرض التلفزيوني.

وكان النجاح الأهم لمارفل لهذه المرحلة هو فيلم "سبايدرمان: لا عودة للوطن" (Spider-Man: No Way Home) بالإضافة إلى اقتحامها عالم المسلسلات التلفزيونية على "ديزني بلس" بأعمال مثل "لوكي" (Loki) و"ميس مارفل" (MS. Marvel)، ولكن ها هي بالأمس أعلنت عن تفاصيل المرحلة الخامسة من أعمالها، التي ستشهد أفلاما ومسلسلات أشعلت إثارة المشاهدين المترقبين.

لا وقت للراحة

بعد النجاحات السابقة، قد يتوقع البعض حصول مارفل على بعض الراحة، لكن يبدو أن هدنة الوباء قد منحت مبدعي أستوديو ديزني وقتًا للعمل على أكثر من 20 عنوانًا آخر من 2022 إلى ما بعده.

بعضها أعمال جديدة وأخرى هي كعهد مارفل أجزاء أخرى أو مواسم جديدة من مسلسلاتها الناجحة، منها إحياء مسلسل "ديرديفيل" (Daredevil) الذي كان يُعرض سابقًا على منصة نتفليكس.

ومع انطلاق "ديزني بلس" (Disney+) أصبح لأستوديوهات ديزني ومارفل منصة تعرض عليها أعمالها التلفزيونية حصريا، وكذلك بعض الأفلام السينمائية، بينما الأفلام الأخرى التي تحظى باهتمام واسع للعرض على شاشة السينما ستنتقل بعد فترة من الوقت إلى المنصة الإلكترونية، ما يضمن نجاحات كبيرة لكل أعمالها تقريبًا أو على الأقل عرض على شرائح كبيرة من المشاهدين.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Nrt7xQmqfi — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

المرحلة الخامسة من مارفل في السينما

بعد الكثير من الأفلام الفردية -التي قدم بعضها أبطالا جددا، أو استعادت بعض الأبطال الخارقين السابقين في المرحلة الرابعة- سنشاهد في المرحلة المقبلة مارفل بعض الأفلام الجماعية المثيرة للحماسة.

عالم النمر الأسود سيعود مرة أخرى للأضواء، وذلك في فيلم "النمر الأسود: واكاندا للأبد" (Black Panther: Wakanda Forever)، وهو الفيلم الذي تعرض لهزة كبيرة بوفاة ممثله الرئيسي "تشادويك بوسمان" بشكل مفاجئ نتيجة لسرطان القولون، وكان قرار كيفين فايج مسؤول أستوديوهات مارفل صارمًا بعدم اختيار ممثل آخر ليخلفه، ومن المتوقع أن تصبح شخصية "شوري" أخت النمر الأسود الصغيرة هي الزعيمة الجديدة لواكاندا.

جزء جديد من سلسلة أفلام "أنت مان/ الرجل النملة" سيصدر في 17 فبراير/شباط 2023 بعنوان "الرجل النمل والدبور: كوانتمانيا" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)، يشير اسم الفيلم إلى منطقة الكم المتناهية الصغر التي تم استكشافها في الجزء الثاني من الأفلام، يعود للفيلم المخرج بيتون ريد مرة أخرى مع بول رود وإيفانجلين ليلي ومايكل دوغلاس وميشيل فايفر.

الجزء الثالث من "حراس المجرة" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) سيصدر في 5 مايو/أيار 2023، وقد تم التوقف عن هذا العمل مؤقتًا بعدما طردت ديزني مخرج الفيلم "جيمس جن" من المشروع عام 2018 ثم بعد أقل من عام نتيجة لحملة قام بها نجوم الفيلم لإعادته لمنصبه أعيد توظيفه، ومن المتوقع استمرار طاقم الفيلمين الأول والثاني في أدوارهم وهم كريس برات وزوي سالدانا وديف باتيستا وكارين جيلان.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Vol. 3, in theaters May 5, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/aTWVTPf9yc — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

يحتشد عدد من أبطال مارفل القدامى والجدد في فيلم "ذا مارفلز" (The Marvels)، حيث ستقوم نيا داكوستا بإخراج الجزء الثاني لفيلم "كابتن مارفل" (Captain Marvel) بطولة بري لارسون ومع ذلك ، يوضح العنوان الجديد أن هذه لن تكون مجرد قصة عن كارول دانفرز، بل ستكون مغامرة جماعية، وستشارك نجمة ميس مارفل "إيمان فيلاني" في المشروع بدور كامالا خان.

وبعد حصول مارفل على حقوق شخصيات "فانتاستيك فور" (Fantastic Four) من صفقتها مع شركة "توتنتيث سينشري فوكس" (20th Century Fox) ستقدم فيلمًا باستخدامهم والذي سيعرض في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Fantastic Four, in theaters November 8, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/K0MyKwdmXj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

المرحلة الخامسة من مارفل على ديزني بلس

هناك عدد من الأعمال التلفزيونية التي ستُعرض مباشرة على منصة "ديزني بلس"، سواء المسلسلات الحية أو الرسوم المتحركة أو الأفلام القصيرة.

الرسوم المتحركة "أنا غروت" (I Am Groot) سيصدر في 5 أغسطس/آب المقبل، وسيضم هذا العرض 5 أفلام قصيرة حول شخصية غروت التي ظهرت من قبل في أفلام "حراس المجرة" (guardians of the galaxy) ويعود فين ديزل لتقديم دور غروت، لكن لا يوجد تأكيد على ظهور أي شخصيات الأفلام.

ومن الأعمال المنتظرة كذلك مسلسل "شي هالك" (She-Hulk) والذي سيبدأ عرضه في 17 أغسطس/آب، وفيه تلعب تاتيانا ماسلاني دور البطولة في هذه الكوميديا القانونية بدور جينيفر والترز، المحامية التي يشمل مجالها قضايا متعلقة بالأبطال الخارقين. في القصص المصورة، والترز هي ابنة عم بروس بانر/ هالك، ونقل الدم من بانر يمنحها قدرات هالك، وبالطبع سيعود مارك رافلو في دور بروس بانر/ هالك.

Meet the new face of superhuman law! She-Hulk: Attorney at Law, an Original series, starts streaming August 17 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Z9ZBdHrFju — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

خلال عام 2022 كذلك ودون تحديد موعد حتى الآن سيعرض "حراس المجرة عطلة خاصة" (The Guardians of the Galaxy Holiday Special)، وهو فيلم يملأ الفجوة في السرد بين قصص الجزء الثاني من حراس المجرة والجزء الثالث.

في بدايات عام 2023، سيعرض الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "ماذا لو" (What If…) ففي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من مسلسل "لوكي" تم اكتشاف العديد من القصص البديلة في الأكوان المتعددة.

يتناول هذا المسلسل من الرسوم المتحركة بعضا من هذه القصص البديلة، بالتركيز على قصة كابتن كارتر وهي بديل كابتن أميركا في عالم آخر، وكذلك غامورا البديلة لثانوس، ومن المتوقع استمرار هاتين القصتين في الموسم الثاني، بالإضافة إلى قصص من عوالم أفلام "شانغ شي" (Shang-Chi) و"ثور" (Thor).

Just announced at #SDCC2022: Marvel Studios’ What If…? Season 2, an Original series, streaming early 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/zbqClqfrfJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

بالإضافة إلى الأعمال السابقة، هناك الموسم الثاني من مسلسل "لوكي" والجزء الثالث من فيلم "ديدبول" (Deadpool 3) وفيلم "بليد" (Blade) بطولة النجم الحاصل على الأوسكار مهرشالا علي، ما يعني أن أمام عشاق مارفل الكثير من الإثارة في السنوات المقبلة.