أحداث كثيرة سلبية وإيجابية رافقت أغنية الفنان المصري محمد منير الجديدة "للي"، منذ إطلاقها في 20 يوليو/تموز الجاري، إذ تصدرت الأغنية المنفردة للمطرب الذي يلقبه محبوه بـ"الملك" قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع "يوتيوب" في مصر كما تعرضت لاتهامات تتعلق بالسرقة الإبداعية.

اتهام بسرقة الكلمات

اتهم عادل صابر، شاعر المربعات من الصعيد (جنوبي مصر)، الفنان أكرم حسني بسرقة بعض كلماته ليضمنها في أغنية محمد منير الأخيرة التي طرحت مساء الأربعاء، وقرر الشاعر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسني واللجوء إلى القضاء. وأعلن الشاعر عادل صابر، عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، أن القضية ستُطرح قريبا أمام القضاء للحسم في الموضوع، وقد تولاها مكتب المحامي أدهم العبودي، من دون تجريح أو هجوم على أحد.

رد أكرم حسني في 7 نقاط

عبر موقع فيس بوك، جاء رد الممثل والمغني أكرم حسني على اتهام الشاعر عادل صبري، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على المنصة الاجتماعية 7 نقاط رئيسة أوضح فيها تقديره للموهوبين والمبدعين، كما أكد إيمانه بحقوق الملكية الفكرية، معتبرًا أن السرقة الفنية قد تحقق نجاحًا مؤقتًا لا يدوم، قبل أن يشرح أن "تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيتا مع جملة للشاعر لا يعني السرقة، وإنما توارد أفكار طبيعي"، موضحًا أن الأغنية كانت تضم 20 بيتا شعريا اختار منها "الملك" 12 بيتًا لتسجيلها، معتبرًا أن "من يكتب أغنية كاملة من 20 بيتًا لن يضطر إلى سرقة جملة واحدة".

وتابع حسني أنه يكتب الشعر الغنائي منذ أكثر من 8 سنوات، من خلال برامج تلفزيونية ومسلسلات، منها برنامجه الشهير "أبو حفيظة" الذي استعان فيه بالعديد من الألحان القديمة بالفعل، لكنه كان يراجع جمعية المؤلفين والملحنين لتسديد الرسوم حفظًا لحقوق أصحاب الملكية الفكرية، مؤكدًا حرصه على حفظ الحقوق الإبداعية.

وأوضح أنه يمارس كتابة الأغاني من باب الهواية إلى جانب مهنته الأساسية في التمثيل، و"لذا فلن يحتاج إلى سرقة كلمات أخرى ليثبت نفسه شاعرا".

الكلمات محل الخلاف

يأتي الخلاف حول استخدام قافية واحدة، وبيت شعري كامل، مع تعديل كلمة واحدة فيه، إذ يقول مطلع الأغنية التي كتبها حسني:

سألته هل داء الولع ** كان الجواب صدّه ** ساق الدلال ساق الدلع ** مفاتيح هواه صدّوا ** ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه ** اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه.

أما رباعية عادل صابر فتقول: صنف الطحين يتعرف ويبان من رده ** وإن كان سؤالك قبيح حيبان من رده ** كل البلايا لا بد يكون لها أسباب ** واللي فتح باب خراب واجب عليه رده.

أمير طعيمة يدعم أكرم حسني

وفي الصدد نفسه، علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، دفاعًا عن أكرم حسني، مؤكدًا أن ديوان الشاعر عادل صابر غير متداول، وأنه حاول البحث عنه عبر الإنترنت ولم يجد له مصدرًا، وذلك ما عدّه طعيمه تأكيدًا بأن "أكرم حسني لم يطّلع على الديوان أو الرباعية المذكورة، ومن ثم لم يتأثر به".

وتابع طعيمة أنه يعدّ ما حدث توارد خواطر، وفي ختام منشوره وجه تهنئة للممثل أكرم حسني مشجعًا على الاستمرار.

حق المؤلف

عبر موقعها الرسمي، عرّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) حق المؤلف بأنه "مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام".

كما أقرّت المنظمة التي تضم في عضويتها 193 عضوًا من بينهم جمهورية مصر العربية أنه "لا يمكن العثور في التشريعات عادة على قوائم كاملة بالمصنفات المشمولة بحق المؤلف"، لكن المنظمة أوضحت أن "الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف تشمل أوجه التعبير وليس الأفكار، أو الإجراءات، أو أساليب العمل، أو المفاهيم الرياضية في حد ذاتها".

و"قد تُتاح، أو لا تُتاح، الحماية بموجب حق المؤلف لعدد من الموضوعات مثل العناوين أو الجمل القصيرة أو الشعارات، وذلك حسب نسبة اشتمالها على عنصر الأبوة".

لذا، يبدو أن الأمر لن يُحسم سوى بحكم قضائي حول مدى تشابه جملة أغنية محمد منير الجديدة مع الجملة التي كتبها الشاعر عادل صابر، ما لم يتوصل الاثنان إلى تسوية ودّية.