تكريم خاص لحاتم علي.. حراك إبداعي بين صانعي الأفلام وعشاق السينما بمهرجان عمّان

عمّان- رغم غيابه منذ عامين لكن أعماله الفنية حاضرة في كل مهرجان سينمائي تأبى الغياب، فقد استهلّ مهرجان عمّان السينمائي الدولي أول عروضه، الأربعاء الماضي، بفيلم "سلام بالشوكولا" للممثل والمخرج السوري حاتم علي والكندي جوناثان كيجسر والمنتج السوري شادي دالي.

ويحكي الفيلم الممتد 120 دقيقة قصة عائلة دمشقية متخصصة في صناعة الشوكولاتة لجأت إلى كندا وعاشت هناك، وأنشأت مشروعها الذي حقق نجاحا باهرا في مدة قصيرة، والعمل من بطولة حاتم علي إلى جانب الفنانة السورية يارا صبري والممثل الشاب أيهم أبو عمار ومجموعة من الممثلين الكنديين.

الافتتاح

مهرجان عمّان انطلق بحفل افتتاحي عقد في مركز الحسين الثقافي بمنطقة وسط البلد في عمّان، وتستمر عروض الأفلام الفنية على مدى أسبوع، ويحمل المهرجان عنوان "أول فيلم أول حب"، ووضع العنوان ليكون شعارا لعودة الحياة الفنية إلى طبيعتها بعد غياب قسري في العامين الماضيين.

وشارك في حفل الافتتاح أكثر من 200 شخصية فنية وثقافية أردنية وعربية، أبرزهم المخرج المصري يسري نصر الله، والممثل التونسي ظافر العابدين، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والفنان والكاتب المسرحي والمخرج اللبناني جورج خباز، والممثلة اللبنانية كارمن لبّس، والممثل أشرف برهوم، والفنانة فرح بسيسو، والفنانة الأردنية الواعدة ركين سعد، والعديد من المخرجين والكتّاب والمنتجين والروائيين.

ويزدحم المهرجان بالعروض الفنية الطويلة والقصيرة والوثائقية، ويقسم القائمون على إدارة المهرجان الأعمال الفنية المعروضة إلى 4 أقسام: أعمال فنية عربية طويلة وقصيرة ووثائقية، وأفلام دولية، فضلا عن ندوات فنية وورش عمل ودورات تدريبية.

السوسنة السوداء

وتتنافس الأفلام المعروضة على جائزة "السوسنة السوداء" في الفئات التنافسية الثلاث والمحددة بأفضل فيلم روائي عربي، وأفضل فيلم عربي وثائقي، وأفضل فيلم عربي قصير، وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية المخرجة والكاتبة نادين خان، والصحفي والناقد السينمائي لوتشيانو باريسونه، والروائية والكاتبة المسرحية الأردنية سميحة خريس.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية فتتألف من منتجة الأفلام إيرين شالان، وفيل جندلي، وأصيل منصور، وتضم لجنة تحكيم الفيلم العربي القصير ممثلة المسرح والسينما اللبنانية المخضرمة كارمن لبّس، والمخرج أمير فخر الدين، وكاتبة السيناريو نادية عليوات.

صنّاع الأفلام

اختير 18 مشروع فيلم تعرض للمرة الأولى ضمن "أيام عمان لصنّاع الأفلام" منها الروائي الطويل والقصير والوثائقي وغيرها، اختيرت من أصل 85 فيلما عرضت على إدارة المهرجان.

ويستضيف المهرجان في دورته الثالثة 33 صانع أفلام، سيكونون على موعد مع جلسات حوارية مع الجمهور عقب العروض، ضمن إطار أيام عمان لصُنّاع الأفلام.

أبرز العروض

ويشهد المهرجان مشاركة 52 فيلما طويلا من 29 دولة، أبرزها الفيلم الروائي "فرحة" للمخرجة نادين سلام الذي يحكي قصة طفلة شُرّدت عن أهلها خلال النكبة الفلسطينية، وحصد الفيلم جوائز دولية وعربية ومحلية، وفيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان.

ومن بين الأفلام الأردنية المشاركة فيلم "ذاكرة بديلة" للمخرجة لين عبده، وفيلم "أروى" للمخرجة جمانا الدر، و"المهمة" للمخرج محمد الدباس، و"شؤون يافاوية" للمخرجة زين وهبة، وفيلم "شِتا" من إخراج كرم عوضات.

ومن بين الأفلام الروائية الطويلة فيلم "قدحة" من إخراج أنيس الأسود من تونس، و"كوستا برافا" من إخراج مونيا عقل من لبنان، والفيلم التونسي "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، ومن المغرب فيلم "بين الأمواج" من إخراج الهادي أولاد مهند، والفيلم العراقي "كلشي ماكو" من إخراج ميسون بچاچي، ومن مصر فيلم "سعاد" من إخراج آيتن أمين، وفيلم "سولا" من إخراج صلاح أسعد الجزائر، ومن الصومال فيلم "زوجة حفار القبور" من إخراج خضر أحمد.

أما قائمة الأفلام القصيرة التي ستُعرض في أيام المهرجان وتتنافس على جائزة السوسنة السوداء فتضم 14 عملا فنيا، أبرزها الفيلم المصري "18/11″ من إخراج مدحت ماجد، و"بانتوستان" من إخراج محمد منصور من فلسطين، وفيلم "أصداء" من إخراج جوليان قبرصي من لبنان، وفيلم "صوت أمي" من إخراج مراد حملة من الجزائر، وفيلم "غير معلن" من إخراج محمد الغضبان من العراق، و"المرآة والفينوس" من إخراج أمين بن موسى من المغرب.

جائزة الجمهور

ويعرض المهرجان 9 أفلام دولية مرشحة لجائزة الجمهور، تضم فيلم "بقّالة المصالح" من إخراج مايكل بورودين وبإنتاج روسي سلوفيني تركي، وفيلم "طَرْق" من إخراج فريدا كيمبف من السويد، وفيلم "حياة إيفانا" من إخراج ريناتو بورايو سيرانو بإنتاج مشترك بين غواتيمالا وروسيا والنرويج وفنلندا وإستونيا، وفيلم "الوعد" من إخراج ليوناردو أفيزانو بإنتاج مشترك بين إيطاليا وهولندا والأردن، وفيلم "زالاوا" من إخراج أرسلان أميري من إيران.

وسيكون الجمهور على موعد مع عدد من أفلام السينما الفرنسية-العربية، أهمها فيلم "بحار الجبال" من إخراج كريم عينوز بإنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا وألمانيا والبرازيل، وفيلم "أم طيبة" من إخراج حفصية حرزي بإنتاج تونسي فرنسي، وفيلم "النهر" من إخراج غسان سلهب بإنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا وألمانيا وقطر.